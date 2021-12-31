Доллар дорожает: каким будет курс валют на новогодние праздники

Нацбанк установил курс валют до 4 января 2022 года

На 31 декабря 2021 — 4 января 2022 официальный курс гривны к доллару установлен на уровне 27,27 грн/$. Курс вырос на 7 копеек по сравнению с предыдущим днем. Таковы данные на сайте Национального банка.

Курс доллара на 30 декабря составил 27,2077 грн/$.

Курс гривны к евро на 31 декабря 2021 — 4 января 2022 установлен на уровне 30,922 с грн/евро.

Напомним, национальный банк обнародовал график работы банков и СЭП (система электронных платежей) в новогодние дни.

Также, в Украине у каждого третьего гражданина (32%) нет никаких финансовых сбережений. Этот показатель за семь месяцев (с марта по октябрь 2021 года) вырос на 2%.