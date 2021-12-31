Погода в Украине 1 января — прогноз и карты

В субботу, 1 января, в Украине ожидается плюсовая температура, а также осадки в виде дождя и мокрого снега.

Об этом сообщила украинский синоптик Наталка Диденко на своей Telegram-странице.

По словам специалиста, в новогоднюю ночь дожди пройдут в западных, северных центральных регионах.

«В течение утра влажная воздушная масса будет перемещаться в восточном направлении, постепенно охватит все центральные области, юг и восток Украины, а в западных и северных областях осадки днем стихнут», — отметила она.

Также она предупредила, что большую часть Украины охватит сильный ветер северо-западного направления.

Что касается температуры воздуха в новогоднюю ночь, то столбики термометра будут показывать от 1 мороза до 3 тепла, в восточных областях, в Полтавской области, Запорожье, в Днепре с районами -2-7 градусов, в западных областях +2+5 градусов.

«В западных областях ожидается +2+6 градусов, на юге +8 градусов, а в восточных областях будет около нуля», — отметила Диденко.

В Киеве на новогоднюю ночь будет идти дождь. Температура воздуха в столице будет колебаться около +2 градусов, днем 1 января воздух прогреется до +5 градусов.

Ранее «Апостроф» сообщал, что в Украине 31 и 1 января ожидается потепление — практически по всей территории страны повысится температура.