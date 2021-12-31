Пшеница есть — хлеба нет: эксперт объяснил, хватит ли запасов на 2022 год и как новый урожай повлияет на цены

В 2021 году Украина собрала рекордный урожай зерна за последние 30 лет — 32 млн тонн. Однако, мукомолы и хлебопеки отмечают: для внутренних потребностей страны запасов может не хватить, а потому украинцы могут столкнуться с проблемой нехватки пшеницы.

Хватит ли хлеба украинцам и какой будет цена на него, выясняли журналисты программы «Спецкор» на канале 2+2.

По данным Министерства аграрной политики и продовольствия, с начала нового сезона объем экспорта зерновых увеличился. Цена на украинское зерно выросла в разы, и 70% зерна будет экспортировано по мировым ценам. Однако, эта ситуация никак не отразится на цене на хлеб для отечественного потребителя, ведь для своих нужд Украина закупает зерно по такой же цене, что и продает на глобальном рынке.