Пшеница есть — хлеба нет: эксперт объяснил, хватит ли запасов на 2022 год и как новый урожай повлияет на цены

0

В 2021 году Украина собрала рекордный урожай зерна за последние 30 лет — 32 млн тонн. Однако, мукомолы и хлебопеки отмечают: для внутренних потребностей страны запасов может не хватить, а потому украинцы могут столкнуться с проблемой нехватки пшеницы.

Хватит ли хлеба украинцам и какой будет цена на него, выясняли журналисты программы «Спецкор» на канале 2+2.

По данным Министерства аграрной политики и продовольствия, с начала нового сезона объем экспорта зерновых увеличился. Цена на украинское зерно выросла в разы, и 70% зерна будет экспортировано по мировым ценам. Однако, эта ситуация никак не отразится на цене на хлеб для отечественного потребителя, ведь для своих нужд Украина закупает зерно по такой же цене, что и продает на глобальном рынке.

Урожаев зерна может не хватить, фото"Спецкор"

Урожаев зерна может не хватить, фото»Спецкор»

Вместе с тем, качество хлеба для украинцев может ухудшиться. По утверждению мукомолов, значительную часть продовольственной пшеницы вывезли. Несмотря на рекордные объемы урожая, качество пшеницы не самое лучшее. Зерно первого и второго класса, из которого выпекают хлебобулочные изделия, уродилось мало. В случае дефицита продовольственной пшеницы придется добавлять фуражную, что плохо повлияет на качество хлеба.

_

«Общее количество продовольственной пшеницы составляет 42-45 %, а 55 % — это фуражная пшеница. С учетом климатических условий, которые были в этом году, количество пшеницы первого и второго класса составляет чуть более 20 %», — отмечает Родион Рыбчинский, Директор ассоциации мукомолов Украины.

Урожаев зерна может не хватить, фото"Спецкор"

Урожаев зерна может не хватить, фото»Спецкор»

В Министерстве аграрной политики и продовольствия кризиса не предвидят. По их подсчетам 19 млн тонн пшеницы — продовольственные, 11 млн из которых уже экспортировано. В итоге Украина имеет еще 8 млн тонн, 4 млн из которых пойдут на внутреннее потребление. Итак, зерна хватит и для своих нужд, и для продажи, заверили в профильном Министерстве.

Кроме того, на стоимость хлеба будут влиять энергоносители, цены на которые выросли по сравнению с прошлым годом почти в десять раз. В 2020 году тысяча кубометров газа для производителей стоила 7 тыс. грн, сегодня же цена составляет около 75 тыс. грн.

Урожаев зерна может не хватить, фото"Спецкор"

Урожаев зерна может не хватить, фото»Спецкор»

По прогнозам экспертов, учитывая цены на муку и энергоносители, хлеб может подорожать в ближайшее время не менее, чем на 30 %.

Напомним, в Украине могут вырасти цены на социальные продукты — всему виной газ: «Чтобы защитить потребителей»

Также Знай писал, останемся без творога и сметаны? Высокие цены на газ добрались до молочной промышленности, грозит полная остановка

Ранее Знай сообщал, от 30 до 47 гривен за куб: в Украине вода подорожает почти на четверть, таблица новых тарифов по регионам

_


_