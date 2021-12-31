Украинский блогер смешно переозвучил «Один дома»

Веселая пародия на знаменитый рождественский фильм

Львовянин Виктор Самохвалов прославился в сети благодаря своим веселым пародиям. Ранее блогер смешно переозвучил шоу «Холостячка», а перед Новым годом забавно обыграл рождественскую комедию «Один дома».

Свою версию культового фильма украинский пародист опубликовал на личной странице в Instagram. В трехминутном ролике герои картины говорят не просто на украинском, а на западном диалекте со специфическим произношением. Получилось очень смешно.





«Культовый фильм, каждый видел его уже по 200 раз, и я попробовал эту историю немного обыграть в озвучке», — написал Виктор под видео.

Подписчиков блогера позабавила новая озвучка, многие отметили, что в этом году комедию можно уже не пересматривать.

«Боже, Оскара этому господину! Люблю ваши работы и желаю вам и вашей семье всяческих благополучий!», «Как можно такое гениальное придумать?», «Шикарно, посмеялся от души», «Как перестать пересматривать?», «Это шикарно! В этом году смотреть не буду», «Это просто супер!», «Шедевр», — пишут комментаторы.

(apostrophe.ua)