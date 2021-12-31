Забавные жалобы туристов: новая порция удивительных и веселых «сетований» на отдых

Читая подобные отзывы, невольно задумываешься – зачем некоторые люди отправляются в дальние путешествия. Пожалуй, им лучше оставаться дома, где все так близко и комфортно. А ярым путешественникам эта подборка точно поднимет настроение.





Люди жалуются на местную еду

«Во время своего отпуска на Гоа я с отвращением понял, что ко всей еде добавляют карри. Ненавижу острое».

А также на местных жителей

Туристы умудряются жаловаться, что в Испании слишком много испанцев / Фото Unsplash

«Мы уехали в отпуск в Испанию и у нас были проблемы с таксистами – потому что они все испанцы».

«Когда мы были в Испании, там было слишком много испанцев. На рецепшине говорили по-испански, еда была испанская. Никто не предупреждал, что вокруг будет столько иностранцев».

Не ожидают, что что-то может пойти не так

«Меня укусил москит. В брошюре ничего не говорили о москитах».

«Мы купили очки Ray-Ban у уличного торговца за 5 долларов, только чтобы убедиться, что это подделка».

«Мы забронировали экскурсию в аквапарк, но никто не сказал нам, что мы должны принести свои купальники и полотенца».

«Песок был не такой, как в брошюре. Там он был белым, а на пляже желтым».