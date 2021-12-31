Забавные жалобы туристов: новая порция удивительных и веселых «сетований» на отдых

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Что только не раздражает туристов: и песок на пляже, и шум волн, и дети в аквапарке. Предлагаем новую порцию удивительных пожеланий очень чувствительных путешественников.

Читая подобные отзывы, невольно задумываешься – зачем некоторые люди отправляются в дальние путешествия. Пожалуй, им лучше оставаться дома, где все так близко и комфортно. А ярым путешественникам эта подборка точно поднимет настроение.


Люди жалуются на местную еду

  • «Во время своего отпуска на Гоа я с отвращением понял, что ко всей еде добавляют карри. Ненавижу острое».

А также на местных жителей

Странные жалобы туристовТуристы умудряются жаловаться, что в Испании слишком много испанцев / Фото Unsplash

  • «Мы уехали в отпуск в Испанию и у нас были проблемы с таксистами – потому что они все испанцы».
  • «Когда мы были в Испании, там было слишком много испанцев. На рецепшине говорили по-испански, еда была испанская. Никто не предупреждал, что вокруг будет столько иностранцев».

Не ожидают, что что-то может пойти не так

  • «Меня укусил москит. В брошюре ничего не говорили о москитах».
  • «Мы купили очки Ray-Ban у уличного торговца за 5 долларов, только чтобы убедиться, что это подделка».
  • «Мы забронировали экскурсию в аквапарк, но никто не сказал нам, что мы должны принести свои купальники и полотенца».
  • «Песок был не такой, как в брошюре. Там он был белым, а на пляже желтым».

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