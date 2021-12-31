Самые смешные автомобильные номера в Киеве — фото

Киевляне готовы переплачивать за именные номерные знаки, а самые креативные из них сразу привлекают внимание на дороге.

Фото нестандартных номерных знаков публикует «Магнолія-ТВ».

Так, киевские водители предпочитают жаргон и радикальную ненормативную лексику, часто используют прозвища, транслитерацию (в том числе мата), афоризмы и др.

Напомним, в окрестностях Киева сфотографировали автомобиль с российскими номерами, владельцы которого решили подстраховаться, чтобы обезопасить свое транспортное средство. К заднему стеклу авто они приклеили плакат с надписью «Мы за Путина не голосовали. Не трогайте тачку! :)»

Ранее «Апостроф» сообщал, что автовладелец в Киеве заказал себе именные номера, но поленился узнать перевод слова с английского. В частности, англоязычные граждане переводят его номер как «сперма».