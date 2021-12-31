Александр Гончаров рассказал, как власть борется с инфляцией

Экономический эксперт Александр Гончаров рассказал, что инфляция не дает возможности эффективно развиваться украинскому бизнесу.

Об этом он сказал в программе Александра Кочеткова “Чемодан пророка”.

“С точки зрения бизнеса могу сказать, что высокая инфляция, которая сегодня у нас, она съедает сбережения людей, она не дает возможности эффективно развиваться бизнесу. Но с другой стороны, что делает наша власть, для того чтобы удержать этот стремительный рост инфляции? Они повышают учетную ставку Национального банка Украины”, — сказал Александр Гончаров.

Он отметил, что когда Нацбанк поднимает учетную ставку – это повышает процент по кредитам и делает их невыгодным для предпринимателей.

“И, конечно, тормозится экономическое развитие. Но давайте посмотрим на природу инфляции. У нас в подавляющем большинстве это инфляция импорта. То есть мы очень много товаров импортируем. Не производим у себя, а импортируем. К примеру, газ”, — добавил Александр Гончаров.