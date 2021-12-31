Тилан Блондо даже на пляж ходит с сумкой Chanel

Дом Chanel — такая же часть французской ДНК, как круассаны, Эйфелева башня и врожденное чувство стиля. Стоит ли удивляться, что для большинства из нас бренд неразрывно связан с понятием «парижского шика»? Французы обладают редким талантом не только завтракать pain aux chocolat и не поправляться, но и выглядеть элегантно всегда и везде: свежий и яркий пример — Сильви Грате из сериала «Эмили в Париже», второй сезон которого вышел неделю назад. В реальности это утверждение могла бы проиллюстрировать Тилан Блондо, a.k.a «самая красивая девочка в мире». Рождественские каникулы 20-летняя модель проводит в Майами, но даже перелетев через океан девушка не утратила своей «французскости». На пляж Тилан ходит в спортивном комплекте, кроссовках Nike и… черной сумкой Chanel на цепочке. Как это по-французски!

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