Переговоры Путина и Байдена: Белый дом рассказал подробности

Президент США Джо Байден в ходе телефонного разговора 30 декабря призвал российского лидера Владимира Путина к деэскалации ситуации вокруг Украины. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

Байден также пригрозил России последствиями в случае вторжения в Украину.

«Он (Байден – ред.) четко дал понять, что Соединенные Штаты и их союзники и партнеры дадут решительный ответ, если Россия вторгнется в Украину», – говорится в заявлении Белого дома.

Байден выразил поддержку дипломатическим усилиям, в частности, предстоящим переговорам между США, Россией, НАТО и ОБСЕ по безопасности в Европе.

Однако он подчеркнул, что достичь существенного прогресса в этих переговорах можно лишь при условии деэскалации ситуации, а не ее обострения.

Напомним, накануне Путин попросил Байдена о срочных переговорах.

Отметим, что Байден после разговора с Путиным переговорит с Зеленским.

Как известно, 29 декабря в РФ прошла встреча Путина и Лукашенко. Диктаторы заявили о планах провести совместные военные учения на территории Беларуси в 2022 году.