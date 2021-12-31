Сборная Украины поздравила с Новым годом — видео

Футболисты сборной Украины поздравили болельщиков с наступающим Новым годом.

Ролик с обращением игроков «сине-желтых» был опубликован в YouTube-канале Украинской ассоциации футбола (УАФ).

ТОП-10 СОБЫТИЙ УКРАИНСКОГО СПОРТА В 2021 ГОДУ

На видео болельщиков с праздником поздравили вратари Андрей Пятов и Георгий Бущан, полузащитники Тарас Степаненко, Руслан Малиновский, Сергей Сидорчук и Александр Зинченко, вингер Андрей Ярмоленко и форвард Роман Яремчук.

В уходящем году сборная Украины впервые в истории дошла до четвертьфинала чемпионата Европы, вылетела из высшего дивизиона Лиги наций и пробилась в плей-офф отборочного турнира чемпионата мира-2022.

Ранее «Апостроф» сообщал, что украинский форвард забил гол в принципиальном матче в Европе.