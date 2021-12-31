В 2022 году зарплаты чиновников планируют повысить

В 2022 году работникам государственных органов хотят повысить зарплаты на 9,2-9,3%.

Соответствующий проект опубликовало Национальное агентство по вопросам государственной службы для обсуждения. А на сайте Федерации профсоюзов Украины (ФПУ) разместили все подробности проекта .

Итак, согласно документу, минимальная зарплата чиновников не может быть менее двух размеров прожиточного минимума, который с 1 января 2022 года будет составлять 2481 гривен. Исходя из расчётов, работник государственного органа будет получать не менее 4962 гривен в месяц (сейчас — 4540 гривен).