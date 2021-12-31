В 2022 году зарплаты чиновников планируют повысить

0

В 2022 году работникам государственных органов хотят повысить зарплаты на 9,2-9,3%.

Соответствующий проект опубликовало Национальное агентство по вопросам государственной службы для обсуждения. А на сайте Федерации профсоюзов Украины (ФПУ) разместили все подробности проекта.

Итак, согласно документу, минимальная зарплата чиновников не может быть менее двух размеров прожиточного минимума, который с 1 января 2022 года будет составлять 2481 гривен. Исходя из расчётов, работник государственного органа будет получать не менее 4962 гривен в месяц (сейчас — 4540 гривен).

Кабмин-фото Кабинет Министров Украины

Кабмин-фото Кабинет Министров Украины

Зарплаты на уровне 41 300 гривен руководителей аппарата Верховной рады, Секретариата Кабинета министров, Офиса президента, аппарата Совета национальной безопасности и обороны Украины, Центральной избирательной комиссии, Счетной палаты, Конституционного суда, Офиса генерального прокурора, Национального совета Украины по телевидению и радиовещанию.

_

36 700 гривен установлены для председателей министерств, центральных органов исполнительной власти со специальным статусом.

Но, окончательное решение еще не принято, проект постановления размещен для обсуждения.

Деньги. Фото: Work.ua

Деньги. Фото: Work.ua

Деньги. Фото: Work.ua

Напомним, соблазнился декольте? Илья Кива предложил работу помощницы екс-заместителя министра Гарбарука

Как сообщал Знай.ua, тотальный локдаун в Украине: Денис Шмигаль сделал новое заявление о карантинных ограничениях

Также портал Знай.ua писал, что в Минюсте ответили на главный вопрос о жилищной льготе, кто не сможет получить помощь в 2022 году

_


_