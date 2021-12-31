Hyundai приостановил разработку водородного Genesis

Автопроизводитель Hyundai сообщил, что приостанавливает сборку моделей Genesis на водородном топливе. Такие машины должны были появиться на рынке в 2025 году.

Источник: avtodream.org

Проект по созданию автомобилей на водородном топливе в премиальном сегменте компания Hyundai разрабатывала длительное время. Сейчас от него решили отказаться — на время или насовсем.





Эксперты отмечают, что такое решение могли принять из-за технических параметров. Современные водородные топливные элементы 3 поколения не отвечают целям, которые были установлены ранее.

Проект заморожен, поэтому компания может повторно начать его развитие. Известно, что сотрудники, которые работали в данном отделе, уже переведены на другую работу.

Напомним, что производитель Hyundai планировал обеспечить годовые продажи водородных автомобилей в размере 130 000 экземпляров. Пока до таких показателей далеко.

В этом году в общей сложности должно было быть реализовано 80 000 автомобилей с такой компоновкой, но реальный показатель составляет всего 20 000.