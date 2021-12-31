Оккупанты обстреляли из минометов два населенных пункта на Донбассе

Украинские защитники открывали огонь в ответ на обстрелы оккупантов

За прошедшие сутки, 30 декабря, со стороны российско-оккупационных войск на Донбассе зафиксировано три нарушения режима прекращения огня с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Так, в сторону Причепиловки оккупанты дважды открывали огонь из минометов калибра 82 мм и артиллерии калибра 122 мм. Вблизи Крымского противник открывал огонь из минометов калибра 82 мм, гранатометов разных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет. Украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружения, и заставили противника прекратить обстрелы.

Благодаря усилиям наших воинов рубежи украинских подразделений остались прежними.

По состоянию на 7 часов утра, 31 декабря, со стороны российско-оккупационных войск нарушение режима прекращения огня не зафиксировано.

Военнослужащие Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации.

К слову, в случае военного положения украинцам запретят ездить по стране: правительство создало план действий.

Ранее украинская разведка посчитала российских офицеров и генералов России в ОРДЛО.

Напомним, разведка Великобритании сообщила, что Россия может напасть на Украину уже в ближайшие дни.

Также Байден дал «окно в четыре недели» для предотвращения атаки России на Украину.