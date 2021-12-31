Поздравления с Новым годом — открытки и красивые слова

Новый год уже на пороге – самое время позаботится об искренних пожеланиях своим близким, и отправить виртуальную открытку-поздравление с волшебным праздником.

“Апостроф” сделал подборку красивых открыток с душевными словами.

Поздравления с Новым годом на украинском языке

***

З роком Новим я вас, любі, вітаю,

Від щирого серця добра вам бажаю!

Хай буде достатку та щастя багато,

Хай сповниться миром й добробутом хата,

Нехай в новім році усе в вас вдається,

І радість барвінком довкола вас в’ється!

Миру та спокою, ласки, любові,

Кожного дня щоб були ви здорові!

***

Новорічне свято сповнене чарами,

Подарує все, чого душа бажає.

Тож, у цей святковий час,

Привітання, в мене є для вас.

Зичу я вам щастя, сонця та добра,

Щирих друзів, процвітання та доходу.

Нехай всі біди обминають ваш поріг,

А прийде лише радість в Новий рік.

Нехай Новий рік стане щасливим,

і життя буде повне усмішок.

***

З роком Тигра вас вітаю,

Хай щасливим буде він,

Принесе нехай вам вихор

Позитивних тільки змін.

Хай успішними лиш будуть

Починання ваші всі,

Біди вас нехай забудуть,

Буде хай любов в житті.

Гроші теж хай завітають

В новорічну, славну ніч,

Хай достаток процвітає,

Гра завжди вартує свіч.

***

Нехай в новому році

Щодня й на кожнім кроці

Дива чарівні стануться

І мрії всі збуваються.

Нехай хурделиця змете

Усе лихе, що сталося,

А Новий рік нехай несе

Все те, що так бажалося.

Незгоди всі забудуться,

Що мріялось — все збудеться,

Злагода в сім’ї панує.

Дарунки Дід Мороз готує!

***

Новий рік, Новий рік!

Щастя Вам на цілий рік,

Ще здоров’я і добра,

Хай святкує вся сім’я!

Будьте Ви завжди здорові,

Хай пригоди будуть нові,

Нові враження і люди,

Хай цей рік щасливим буде!

Поздравления с Новым годом на русском языке

***

Пусть Новый Год звездой счастливой

Войдет в семейный Ваш уют,

Со старым годом торопливо

Пускай невзгоды все уйдут!

Пусть каждый день теплом согреет

И много счастья принесет,

И все сомнения развеет

Пришедший в полночь Новый Год!

***

Тридцать первое декабря,

Эту ночь проспать невозможно,

Поздравляю сердечно тебя,

Пусть всё будет легко, то, что сложно,

Пусть год новый тебе даст скачок

Во всех планах, во всех начинаниях,

И здоровья пускай будет впрок,

Чудеса пусть таятся в желаниях!

***

Под звуки праздничных бокалов

Желаю встретить Новый год.

Пусть жизнь цветет,

Пусть сердце бьется,

Не зная горя и забот.

Желаю жизни интересной

И точно выполнить завет —

Прожить весь этот год чудесно

И встретить сотню новых лет.

***

Каждый Новый год как сказка,

Как рождение мечты.

Новая приходит радость

В мир наш, полной красоты.

С Новым годом поздравляю

И желаю вам добра,

Много счастья, и удачи,

И душевного тепла!

***

Желаем Вам на Новый год

Всех радостей на свете,

Здоровья на сто лет вперед

И Вам, и Вашим детям!

Пусть счастье в будущем году

Вам будет добрым, вечным даром,

А слезы, скуку и беду

Оставьте лучше в старом!

Ранее мы публиковали красивые открытки и поздравления в стихах с Новым годом 2022.