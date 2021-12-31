Поздравления с Новым годом — открытки и красивые слова

Новый год уже на пороге – самое время позаботится об искренних пожеланиях своим близким, и отправить виртуальную открытку-поздравление с волшебным праздником.
“Апостроф” сделал подборку красивых открыток с душевными словами.
Поздравления с Новым годом на украинском языке
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З роком Новим я вас, любі, вітаю,
Від щирого серця добра вам бажаю!
Хай буде достатку та щастя багато,
Хай сповниться миром й добробутом хата,
Нехай в новім році усе в вас вдається,
І радість барвінком довкола вас в’ється!
Миру та спокою, ласки, любові,
Кожного дня щоб були ви здорові!
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Новорічне свято сповнене чарами,
Подарує все, чого душа бажає.
Тож, у цей святковий час,
Привітання, в мене є для вас.
Зичу я вам щастя, сонця та добра,
Щирих друзів, процвітання та доходу.
Нехай всі біди обминають ваш поріг,
А прийде лише радість в Новий рік.
Нехай Новий рік стане щасливим,
і життя буде повне усмішок.
***
З роком Тигра вас вітаю,
Хай щасливим буде він,
Принесе нехай вам вихор
Позитивних тільки змін.
Хай успішними лиш будуть
Починання ваші всі,
Біди вас нехай забудуть,
Буде хай любов в житті.
Гроші теж хай завітають
В новорічну, славну ніч,
Хай достаток процвітає,
Гра завжди вартує свіч.
***
Нехай в новому році
Щодня й на кожнім кроці
Дива чарівні стануться
І мрії всі збуваються.
Нехай хурделиця змете
Усе лихе, що сталося,
А Новий рік нехай несе
Все те, що так бажалося.
Незгоди всі забудуться,
Що мріялось — все збудеться,
Злагода в сім’ї панує.
Дарунки Дід Мороз готує!
***
Новий рік, Новий рік!
Щастя Вам на цілий рік,
Ще здоров’я і добра,
Хай святкує вся сім’я!
Будьте Ви завжди здорові,
Хай пригоди будуть нові,
Нові враження і люди,
Хай цей рік щасливим буде!
Поздравления с Новым годом на русском языке
***
Пусть Новый Год звездой счастливой
Войдет в семейный Ваш уют,
Со старым годом торопливо
Пускай невзгоды все уйдут!
Пусть каждый день теплом согреет
И много счастья принесет,
И все сомнения развеет
Пришедший в полночь Новый Год!
***
Тридцать первое декабря,
Эту ночь проспать невозможно,
Поздравляю сердечно тебя,
Пусть всё будет легко, то, что сложно,
Пусть год новый тебе даст скачок
Во всех планах, во всех начинаниях,
И здоровья пускай будет впрок,
Чудеса пусть таятся в желаниях!
***
Под звуки праздничных бокалов
Желаю встретить Новый год.
Пусть жизнь цветет,
Пусть сердце бьется,
Не зная горя и забот.
Желаю жизни интересной
И точно выполнить завет —
Прожить весь этот год чудесно
И встретить сотню новых лет.
***
Каждый Новый год как сказка,
Как рождение мечты.
Новая приходит радость
В мир наш, полной красоты.
С Новым годом поздравляю
И желаю вам добра,
Много счастья, и удачи,
И душевного тепла!
***
Желаем Вам на Новый год
Всех радостей на свете,
Здоровья на сто лет вперед
И Вам, и Вашим детям!
Пусть счастье в будущем году
Вам будет добрым, вечным даром,
А слезы, скуку и беду
Оставьте лучше в старом!
Ранее мы публиковали красивые открытки и поздравления в стихах с Новым годом 2022.