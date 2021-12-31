Анастасия Покрещук после очередной пластики назвала свой правдивый возраст

Известная украинская блогерша Анастасия Покрещук решила высказаться касаемо своего отношения к замужеству и детям. Почему не хочет и не планирует в ближайшее время.

Новый пост был опубликован на её странице в социальной сети Instagram, активным пользователем которой она является. Регулярно девушка радует поклонников новыми кадрами, а также различными роликами, где она дает советы своим поклонникам на ту или иную тему.

Дело в том, что довольно часто Анастасия Покрещук проводит с фанатами различные интерактивы, и одним из них являются ответы на их вопросы, которые чаще всего очень забавные.

В этот раз у нее спросили, сколько ей лет, есть ли дети, замужем ли она, и попросту попросили рассказать о себе. В результате в несколько секунд ей удалось уложиться.