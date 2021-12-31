Анастасия Покрещук после очередной пластики назвала свой правдивый возраст

Известная украинская блогерша Анастасия Покрещук решила высказаться касаемо своего отношения к замужеству и детям. Почему не хочет и не планирует в ближайшее время.
Новый пост был опубликован на её странице в социальной сети Instagram, активным пользователем которой она является. Регулярно девушка радует поклонников новыми кадрами, а также различными роликами, где она дает советы своим поклонникам на ту или иную тему.
Дело в том, что довольно часто Анастасия Покрещук проводит с фанатами различные интерактивы, и одним из них являются ответы на их вопросы, которые чаще всего очень забавные.
В этот раз у нее спросили, сколько ей лет, есть ли дети, замужем ли она, и попросту попросили рассказать о себе. В результате в несколько секунд ей удалось уложиться.
«Мне 33 года, я не замужем слава Богу. Детей нет, слава тебе Господи. Так что я счастливый человек» — шутит девушка.
В комментариях пользователи разделились на два лагеря. Одни посчитали такие высказывания смешными, а другие же наоборот отметили, что зря она разбрасывается такими словами.
«Счастливые тут повылазили все. И те кто без «слава Богу» и те кто «без никак!» ну сколько можно? У каждого своё счастье!»;
«Какая вам разница,есть у неё дети или муж? Каждый сам выбирает как ему жить. Она выбрала,и она счастлива! Она для себя это делает! Следите за собой, и не учите других жизни! Не давайте советы, которые не просили!!!!»;
«Думала минимум сорокет😂»;
«Я тоже не понимаю, зачем дети»;
«Выглядишь на 50 😢»;
«Да ладно, 33 года… лет на 10 себя омолодила😂»;
«Каждому своё 🔥 и она тоже состоявшейся женщина и у неё есть место в жизни 👏».