Доктор медичних наук, один із провідних дослідників Американського онкологічного товариства (ACS) Фархад Ісламі заявив, що неправильне вживання чаю здатне нести серйозні ризики для здоров’я.

За словами фахівця, якщо пити чай, температура якого перевищує 60 градусів, це може призвести до подвоєння ризику захворювання певними видами раку.





У ході дослідження вчені з’ясували, що вживання чаю менше 700 мілілітрів та температурою понад 60 градусів щодня призводить до збільшення ризику захворіти на плоскоклітинний рак стравоходу приблизно на 90 відсотків.

Насправді до таких наслідків може призвести вживання будь-яких гарячих напоїв, не тільки чаю. Іслам закликає чекати, коли те, що ви п’єте, охолоне і стане теплим.

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