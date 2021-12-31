Свежие Covid-данные: за сутки в Украине обнаружено более 7 тыс. новых больных

Уже 47,3% взрослого населения Украины получили по крайней мере одну прививку против Covid-19
Фото: glavcom.ua
За прошедшие сутки, 30 декабря, в Украине зафиксировано более 7 тыс. новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни Covid-19. Об этом сообщает пресс-центр Министерства здравоохранения.
Больше новых случаев обнаружили в Киеве (1179), Львовской (487), Полтавской (486) и Донецкой (362) областях. Меньше новых больных обнаружено в Кировоградской области (53).
Также за минувшие сутки:
- госпитализировано – более 1,5 тыс. человек;
- летальных исходов – 209;
- выздоровело – более 8,6 тыс. человек.
За все время пандемии в Украине:
- заболело – более 3,6 млн человек;
- выздоровело – более 3,4 млн человек;
- летальных исходов – 95,899 тыс.
Отметим, что в Украине зафиксировали новый штамм коронавируса «Омикрон», в связи с чем глава Минздрава Виктор Ляшко дал пять рекомендаций для населения.
Ранее, главный инфекционист США рассказал, кто легче перенесет «Омикрон». Также ВОЗ оценила влияние мутаций нового штамма Covid-19 на вакцину.