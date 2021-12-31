Топ-5 опасностей для котов в праздновании Нового года: уберите это подальше, чтоб праздник не стал трагедией

Новый год — это период шума, веселья, хлопушек, Оливье, мандарин и фейерверков для всех людей. Но для их домашних питомцев, в частности, котиков — это может стать серьезным стрессом.
Коты никак не могут нам сообщить о своем дискомфорте или страхе, а это может привести к серьезному стрессу, который скажется на здоровье мурчика. Поэтому мы подготовили для вас пособие, которое поможет вашему коту пережить встречу Нового 2022 года с теми же теплыми чувствами, что и у вас.
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Все мы верим, что успеем заметить, проконтролировать, да и вообще у меня кошка умная, но хороший хозяин не будет рисковать жизнью своей кошки даже ради красивого праздника. Самоуверенность хороша, когда вы рискуете своей жизнью Именно поэтому тот, кто любит свою кошку уберет из ее зоны досягаемости следующие вещи…
1. Иголки. Елка — это растение, причем незнакомое для кошки. Поэтому некоторые хвостики могут не удержаться и попробовать ее иголки на вкус, даже если елка пластмассовая. Хвоя, или ее синтетический заменитель может попасть в желудок, повредить или забить его.
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2. Гирлянда. Не нужно долго пояснять, как хвостики любят погрызть веревочки или пластиковые штучки. В итоге удар током, сжатые зубы и смерть.
3. Игрушки. Покупаем такие на которых нечего отгрызть или нельзя разбить. Если на игрушках есть висюльки типа дождика или наклейки и кот до них доберется, то поедание всего этого — прямая дорога в реанимацию.
Новогодний кот, фото Знай.ua
4. Дождик. Это самое страшное. Дело в том, что дождик представляет собой очень тонкий металл, который, попав в пищевод, желудок и кишечник, может покромсать слизистую и вызвать непроходимость. Обычно котов в таких случаях отправляют на операционный стол, но зачастую спасти их не удается. Если же он все-таки проглотил и в заднем проходе показался кусочек, то
ни в коем случае НЕ ТАЩИТЬ, т.к. вы порежете анальное отверстие!
5. Свечи. Многим кажется, что котики чувствуют жар за полметра и поэтому не прикоснутся к предметам, его излучающим. Практика показывает обратное. Нередки случаи, когда коты суют нос прямо в свечу и опаливают себе усы и шерсть. Это если повезет. Если не повезет, получают ожог носа и глаз. В сети есть немало видео, как коты загорались от свечей. К тому же питомец может перевернуть свечи, пока вас не будет в комнате, — и начнется пожар.
Напомним, сколько котикам нужно пить водички — сухой корм может таить опасность.
Ранее мы сообщали, что парень нацепил на котика камеру и раскрыл тайну, куда пушистики вечно пропадают
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