Топ-5 опасностей для котов в праздновании Нового года: уберите это подальше, чтоб праздник не стал трагедией

Новогодний кот, фото Знай.ua

4. Дождик. Это самое страшное. Дело в том, что дождик представляет собой очень тонкий металл, который, попав в пищевод, желудок и кишечник, может покромсать слизистую и вызвать непроходимость. Обычно котов в таких случаях отправляют на операционный стол, но зачастую спасти их не удается. Если же он все-таки проглотил и в заднем проходе показался кусочек, то ни в коем случае НЕ ТАЩИТЬ, т.к. вы порежете анальное отверстие!

5. Свечи. Многим кажется, что котики чувствуют жар за полметра и поэтому не прикоснутся к предметам, его излучающим. Практика показывает обратное. Нередки случаи, когда коты суют нос прямо в свечу и опаливают себе усы и шерсть. Это если повезет. Если не повезет, получают ожог носа и глаз. В сети есть немало видео, как коты загорались от свечей. К тому же питомец может перевернуть свечи, пока вас не будет в комнате, — и начнется пожар.

Напомним, сколько котикам нужно пить водички — сухой корм может таить опасность.

Ранее мы сообщали, что парень нацепил на котика камеру и раскрыл тайну, куда пушистики вечно пропадают

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