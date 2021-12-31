Сергей Лазарев назвал «днищем» хит Потапа и Насти (ВИДЕО)

Бывший участник группы Smash нелестно отозвался о музыке и словах новогодней композиции От сосны.

Российский певец Сергей Лазарев раскритиковал новогоднюю песню Потапа и Насти Каменских От сосны в эфире шоу Музыкалити, которое ведет Максим Галкин.

Во время прослушивая отрывка композиции исполнитель довольно бурно реагировал, а затем заявил, что уважает украинских звезд, однако трек считает «днищем».

«Я уважаю Потапа и Настю, и знаю, какую музыку они могут делать. Но это прямо днище, я считаю. Просто так каламбурить – это прямо себя не уважать», – подчеркнул Лазарев.