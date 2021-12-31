Удаление татуировки

Когда-то приемлемое только в рядах моряков и среди заключенных, сегодня искусство татуировки находит все более широкое распространение в массах. Фактически, сегодня подходящее для себя изображение могут найти все группы людей, ну разве что за исключением бабушек и дедушек, и те только по моральным соображениям. А что Вы будете делать, когда отношение к татуировкам изменится? Или когда Вам необходимо будет убрать татуировку с видного места на теле?

Процедура удаления татуировки со временем улучшилась, как и другие косметические процедуры. Теперь это делают лучше, чем раньше, когда удаление приводило к образованию больших рубцов, иногда выглядевших хуже, чем сама татуировка. Другая причина, по которой татуировки получили распространение – постоянная косметика (татуаж). В то время, как это считается удобны, ведь не надо постоянно тратить время на макияж, но ведь мода меняется, как и желание видеть другие оттенки цвета губ и т.д.

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Есть три основных метода удаления татуировок: лазерное удаление, интенсивное светолечение, современные косметологические средства для удаления татуировок. Эффективность этих методов и степень рубцевания зависит от того как глубоко была выполнена татуировка. Если Вы хотите потрясающих результатов – надейтесь, что у Вашего татуировщика была легкая рука!

Лазеры и светолечение используют световую энергию, для разбивания частиц чернил с последующим их удалением из слоев кожи клетками Вашей собственной иммунной системы. Легче всего поддаются удалению татуировки темных цветов. Для удаления светлых татуировок необходим специализированный лазер. Современные косметические средства содержат химические вещества, вызывающие активацию естественного процесса обновления кожи. Это приводит к ускорению обновления слоев кожи и исчезновению татуировки.

Считается, что лазерное удаление татуировок болезненная процедура. Если учитывать болезненность самой процедуры нанесения татуировки, процесс ее удаления кажется уже менее болезненным. Кроме того существует ведь местное обезболивание и ничего не мешает использовать ее в процессе удаления. При светолечении используется более слабый сигнал, кроме того использование геля для лучшего контакта с кожей уменьшает болевые ощущения.

После удаления татуировки на ее месте остается рубец, хотя современные технологии способны минимизировать эти процессы. На самом деле рубец, который остается после удаления татуировок образуется там во время ее нанесения, но окружающим он не виден, т.к. он замаскирован чернилами. После удаления частиц чернил, рубец становится виден.

После успешного удаления татуировки, можно воспользоваться процедурой под названием дермобразия, для уменьшения процессов рубцевания. Все перечисленные методики удаления татуировок приводят к ее уничтожению. Есть другой путь – не уничтожать татуировку, а обратиться к татуировщику, чтобы он замаскировал ее еще одной татуировкой телесного цвета. Это современная технология позволяющая косметически скрыть надоевшее изображение или слово на теле. Кроме того формально проблем с рубцами у Вас не будет.