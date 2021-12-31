Эксперты рассказали, как правильно питаться на самоизоляции

Обязательный ранний завтрак и ужин до 20.00, не более пяти граммов соли в день и белковая пища в качестве основы рациона помогут сохранить фигуру в период самоизоляции, а соблюдение здоровой диеты позволит избежать тяжелых форм коронавируса, рассказали эксперты в области эндокринологии и здорового образа жизни.

Заедание стресса и потеря контроля

Самые главные и страшные последствия самоизоляции, как утверждает врач-эндокринолог высшей категории, кандидат медицинских наук Залина Гусова, – это стресс и паника. Именно они выступают катализаторами постоянного чувства голода и последующего переедания.

«Современному человечеству очень свойственно заедание стресса. И многие люди в самоизоляции к этому прибегают. Появилось много свободного времени, нарушен режим питания, человек постоянно курсирует к холодильнику. Это неизбежно, если вы не заняты своими рабочими и привычными делами. А еще и постоянный просмотр телевизора, во время которого мы психологически не можем контролировать количество съеденного. Мы уже видим прогрессирующий рост числа заболеваний, связанных с ожирением», — рассказала Гусова.

Пять граммов соли и ужин в 19.00

Председатель движения «Стройная Россия» Ольга Ванатова в качестве основных рекомендаций по правильному питанию в период самоизоляции советует готовить домашние блюда и выбирать продукты, которые являются источником ненасыщенного жира: орехи и рыбу.

«Употреблять не более пяти граммов соли в день, снизить потребление сахара. Сократите потребление красного мяса, сливочного масла и полножирных молочных продуктов, пальмового масла, кокосового масла и свиного сала. Пить достаточное количество простой воды и ограничить потребление крепкого кофе, чая и безалкогольных напитков с кофеином и энергетиков», — советует Ванатова.

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Одним из главных условий поддержания фигуры в норме Гусова называет дробное и частое питание. Такой режим позволяет избежать чувства голода, из-за которого организм не просто требует больше необходимого, но и откладывает про запас.

«Человек, склонный к набору веса, должен употреблять пищу не когда он уже проголодался, а пока он еще не проголодался. Для этого должен быть ранний завтрак, обязателен обед, желателен полдник и ужин в семь-восемь вечера. Основой питания должна стать белковая пища – все, что когда-то бегало, прыгало, плавало и летало. Главное – не жирных сортов и без масла на сковородке», — рассказала Гусова.

Второй обязательный компонент здорового питания – это овощи, за исключением картофеля и кукурузы.

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