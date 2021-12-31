Жена покойной легенды шансона Михаила Круга очаровала образом молодой бабушки: как быстро летит время

Ирина Круг с внучкой, фото: Instagram

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Известно, что внучку Ирине Круг подарила 26-летняя дочь Марина. Как известно, с ее отцом Ирина прожила недолго. В 2001-м артистка вышла замуж за Михаила Круга, которому спустя год родила сына Александра.

Михаил Круг и Ирина поженились в 2001-м. Шансонье не смущала разница в возрасте с избранницей в 12 лет. До регистрации отношений в ЗАГСе будущие супруги встречались год. После свадьбы Ирина начала выходить с мужем на сцену.

После трагической смерти шансонье Круг связала себя браком с бизнесменом Сергеем Белоусовым. От этого союза у Ирины есть сын Андрей. В прошлом году супруги развелись, но ради восьмилетнего ребенка сохранили дружеские отношения. Певица рассказала, что причиной развода стало то, что она все еще любит Михаила.

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