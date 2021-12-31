Жена покойной легенды шансона Михаила Круга очаровала образом молодой бабушки: как быстро летит время

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Еще в июле этого года вдова Михаила Круга Ирина стала бабушкой. До сих пор певица скрывала внучку от общественности. А вот недавно артистка поделилась первым совместным видео с малышкой. Поклонники вдовы легенды русского шансона удивились, какая из Ирины молодая вышла бабушка.

Об этом стало известно благодаря новому видео на просторах социальной сети Instagram.

На свежих кадрах можно увидеть, как любящая бабушка поднимает свою внучку и кладет на простынку для пеленания.

Ирина Круг с внучкой, фото: Instagram

Ирина Круг с внучкой, фото: Instagram

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Известно, что внучку Ирине Круг подарила 26-летняя дочь Марина. Как известно, с ее отцом Ирина прожила недолго. В 2001-м артистка вышла замуж за Михаила Круга, которому спустя год родила сына Александра.

Михаил Круг и Ирина поженились в 2001-м. Шансонье не смущала разница в возрасте с избранницей в 12 лет. До регистрации отношений в ЗАГСе будущие супруги встречались год. После свадьбы Ирина начала выходить с мужем на сцену.

После трагической смерти шансонье Круг связала себя браком с бизнесменом Сергеем Белоусовым. От этого союза у Ирины есть сын Андрей. В прошлом году супруги развелись, но ради восьмилетнего ребенка сохранили дружеские отношения. Певица рассказала, что причиной развода стало то, что она все еще любит Михаила.

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