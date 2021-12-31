Рождественские кроссовки от адидас в стиле фильма «Один дома»

Не так давно в СМИ просочилась информация о том, что компания спортивной обуви adidas, широкий выбор кроссовок этого бренда представлен в hypesneakershop.com.ua, в канун рождественских праздников представит миру необычную модель кроссовок Forum Lo. Сникеры посвящены известному фильму всех времен и народов «Home Alone». Именно такие же карапули носил главный герой произведения Кевин (Маколей Калкин).



Особое внимание стоит уделить внешнему виду изделия. Верхняя часть кроссовок изготовлена из кожи белого цвета. На боковых частях карапуль и коричневом пушистом язычке изображены логотипы компании и брендинг киноленты. Дополнением стали три полосы в красном цвете и липучки на шнуровке. Дополняет общий дизайн красная резиновая подошва.

Интересным нововведением стали стельки. На них изображены те самые грабители (Джо Пеши и Дэниел Стерн), а также планом ловушек в доме. Что же касается внутреннего ремешка он украшен цитатой Кевина: «Это мой дом, я должен его защищать».

Помимо этого всего, покупателям на выбор будут предоставлены шесть металлических пинов с отсылкой к ленте, в этот перечень можно отнести огнетушитель, ведро с краской и паровой утюг. Завершают атмосферный образ следы копоти на изделии. Еще один интересным новшеством стала светящаяся в темноте петля в задней части, вдохновленная видом раскаленной дверной ручки из фильма.

Примерная стоимость такой пары обуви будет составлять 110 долларов США. А официальный релиз был предоставлен народу после 1 декабря. Стоит отметить, что коллекцию выпустят в ограниченном количестве. Если Вы еще не знаете в каких сникерах отпраздновать новогодние праздники и чем похвастаться перед друзьями, смело вставайте в очередь за покупкой этих нереальных кроссовок.