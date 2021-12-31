Комаровський пояснив, з якого віку можна пити фруктові соки

Комаровський зазначив, що дітям не варто давати фруктові соки. Річ у тім, зауважив він, що у вигляді фруктового соку дитина фактично отримує дуже солодку воду, де, звісно, є вітамін C.

“Але в більшості випадків вона не отримує величезної кількості будь-яких корисностей, які є саме в м’якоті фруктів”, – сказав лікар.





Він наголосив, що для дитини будуть набагато кращими свіжі фрукти або пюре із них.

“Фактично будь-який фруктовий сік – це концентровані вуглеводи, цукри, з якими потім треба щось робити. Врешті-решт, коли дитина з’їсть 5 яблук і візьме сік, вичавлений із цих 5-ти яблук, то оці 5 яблук набагато корисніші”, – заявив Комаровський.

За його словами, зараз усе частіше у рекомендаціях дієтологів немає поради давати дітям сік. Тому, додав медик, з точки зору реальної користі для здоров’я й кишечнику, варто за кожної нагоди заміняти фруктові соки цілими фруктами. Однак малюкам, звісно, слід давати пюре із фруктів.

Єдиним винятком він назвав стан хвороби, коли у дитини інфекція й висока температура, а вона відмовляється пити рідину. Тоді чудовим виходом буде фруктовий сік, навіть розведений.

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