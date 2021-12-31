Мобильные операторы повышают цены на тарифные планы: сколько будем платить

С начала декабря отечественные мобильные операторы стали менять цену на услуги мобильной связи и Интернета. Все пользователи Киевстар, Vodafone и lifecell войдут в 2022 год с обновленными тарифными планами и услугами.

Киевстар

В Киевстаре популяризируют тарифный план Smart, именно он с начала нового года существенно изменится. Его цена увеличится на 50 гривен, за что пользователи получат дополнительные 80 минут для звонков на другие сети, которые можно использовать и для звонков за границу на популярные направления (Италия, Польша, Чехия, Германия, Россия), и увеличенный объем мегабайт для доступа в интернет.

К тому же новые пользователи больше не могут подключиться к линейке Smart (Smart +, Smart Max, Smart Business, Smart Business ++). Старым пользователям будут внесены изменения в тарифный план, согласно информации сайта Киевстар.

Изменения коснутся и пользователей бизнес-сервисов оператора.

«Для всех пользователей сервиса в среднем на 10% увеличивается стоимость минуты переадресованного звонка из номера 0-800, которая не изменялась уже более семи лет. Изменения коснутся стоимости услуги рассылки SMS Коммерческого контакт-центра (усреднено на 40%) и услуги рассылки SMS-сообщений: стоимость 1 SMS будет составлять 0,55 грн. Для клиентов, которые переключатся в Коммерческий контакт-центр, доставка 1 SMS будет обходиться в 0,50 грн» – сообщает Киевстар.

Vodafone

Vodafone проанонсировало повышение цен на свои услуги еще в ноябре, а в течение декабря пользователи уже увидели первые изменения.

В частности, цена месячного пакета тарифа Vodafone 4G Smart XS вырастет более чем на 20% – абоненты будут платить 55 грн в месяц вместо 45 грн.

Увеличилась цена и на международные звонки:

20 гривен за 20 минут в день – на звонки в любую из 17 стран (Греция, Израиль, Индия, Испания, Канада, Германия, Польша, Португалия, Россия, Румыния, Словакия, Великобритания, США, Венгрия, Франция, Чехия и Швеция);

25 гривен за 5 минут в день – на звонки в любое из 19 государств (Австралия, Бангладеш, Бельгия, Ватикан, Дания, Ирландия, Италия, Казахстан, Китай, Кипр, Мальта, Нигерия, Нидерланды, Норвегия, Пакистан, Россия, Узбекистан, Хорватия, Швейцария);

25 гривен за 1 минуту в день – на звонки в страны, не вошедшие в указанные тарифы.

Стоимость SMS-сообщений за границу вырастет на одну гривну. Отправить текстовое сообщение можно будет за три гривны:

10 минут за 10 гривен на звонки в любую из 48 стран мира;

5 гривен за 1 минуту на звонки в другие государства.

Lifecell

Пользователям lifecell также растянули повышение цен на услуги оператора и в течение месяца происходили постепенные изменения.

В связи с окончанием срока действия акции «Украинцы-Вместе!», с 1 января скидка в размере 10% будет отключена, и стоимость тарифного плана будет взиматься в соответствии со стандартными условиями.

Начиная с 22 декабря 2021 года было прекращено начисление 1 минуты исходящего звонка за каждые 3 минуты входящего международного звонка в услуге «Международное общение».

С 8 декабря стоимость пакета услуг новых абонентов тарифного плана «4G Домашний Интернет» составляет 150 гривен в месяц. Для абонентов, подключившихся до 8 декабря – стоимость тарифного плана остается без изменений.