В Днепропетровской области 10-летний сын спас потерявшего сознание отца — подробности

В Днепропетровской области 10-летний мальчик спас своего отца в лесу от холода — мужчина потерял сознание.

Об этом сообщает «Сегодня»

Это случилось в Павлограде: мужчина с сыном ушли в лес кататься на санках. Там отцу стало плохо — он потерял сознание. Артем — так зовут мальчика — вначале попытался тащить отца домой на санках, но они сломались. Затем он бросился к ближайшим домам, но на помощь никто не вышел. К тому же, у мальчика сел телефон.

Лишь после 9 часов вечера, когда мама Артема вернулась домой и увидела, что ни мужа, ни сына нет дома, начались поиски. Полиция, кинологи, родственники стали прочесывать лес — на улице уже было темно, шел дождь.

Мальчика и его отца нашли в лесу, сообщает пресс-служба ГУНП Украины в Днепропетровской области. Они пробыли на морозе почти 12 часов — Артем лежал на груди своего отца и согрел его.

Полицейские сразу вызвали «скорую» и оказали мужчине первую медицинскую помощь — на ребенка правоохранители надели теплую куртку и попытались успокоить. Оба были доставлены в больницу: сейчас жизни Артема ничего не угрожает.

Состояние здоровья отца мальчика изначально было тяжелым, но он уже самостоятельно дышал. Утром совершенно в ясном сознании был выписан домой. По словам врачей, ни на руках, ни на ногах мужчины степени обморожения не было, но общее переохлаждение все же было.

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