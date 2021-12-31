Эмоциональные портреты птиц от Лейлы Джеффрис (ФОТО)

Художница и фотограф из Сиднея Лейла Джеффрис (Leila Jeffreys) начала свои птичьи проекты десять лет назад, фотографируя разноцветных волнистых попугайчиков из своих детских воспоминаний. Она делает интимные и эмоциональные портреты птиц, в том числе какаду, волнистых попугайчиков и ястребов. Самая последняя серия Джеффри называется “Высшее общество” и знаменует собой возвращение к ее оригинальным сюжетам с пернатыми.

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Для «Высшего общества» Джеффрис стремилась провести параллели между сообществами, образованными как птицами, так и людьми. “Идея возникла из наблюдения за стаями птиц на деревьях”, — объясняет она. “Издалека птиц трудно различить, они похожи на листья, но когда вы посмотрите поближе, вы увидите, что на самом деле там целое сообщество птиц, живущих своей собственной жизнью».

Джеффрис построила свою художественную практику на подчеркивании индивидуальности каждой птицы. Создавая снимки своих пернатых друзей в натуральную величину, фотограф просит свою аудиторию взглянуть на объекты как на личности, которые так же уникальны, как и сами люди.

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Источник: https://www.instagram.com/leilajeffreys/