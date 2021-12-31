Курс валют 31 декабря отдаст доллару и евро все подарки украинцев — гривне ничего не осталось

Национальный банк Украины опубликовал курс валют на пятницу, 31 декабря.

Это последний день в 2021 году, благодаря которому можно устроить сравнение — как изменились мировые деньги спустя чуть более 360 дней. Мы сделаем и такое сравнение, и классическое — насколько упали или вырасли доллар, евро, злотый, рубль по отношению к гривне с четверга на пятницу.

К примеру, американский доллар, 1 января 2021 года, находился на критической отметке — 28,2746. В четверг, 30 числа, стоимость доллара США была — 27,2077 грн. А в пятницу, 31 декабря валюта оказалась на уровне — 27,2782, что всего на семь копеек выше предыдущих значений. Эксперты заявляют, что в последний день межданковского валютного рынка в текущем году гривна все же ослабла. Ибо сейчас увеличивается спрос на валюту и уменьшается ее предложение на фоне ожидания крупных сумм возмещения НДС и других поступлений гривны на рынок из государственного казначейства.

Главная европейская валюта первого января стоила огромнейшие — 34,7396. За год ей удалось упасть где-то на три гривны, ведь в четверг она находилась на уровне — 30,776. А в пятницу подорожала на целых 15 копеек — 30,9226. Польский злотый и российский рубль незначительно, но меняются — 6,7277 грн и 3,6397 грн, соответственно. 1 января рубль был — 3,7823, а злотый — 7,6348.

Официальные курсы валют Нацбанка на 31 декабря установлены на таком уровне (по отношению к котировкам на четверг):

100 долларов США — 2727,82 гривен (+7,05 грн).

100 евро — 3092,26 гривен (+14,66 грн).