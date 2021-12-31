Ева Лонгория в легинсах и с сумкой Chanel очаровала всех папарацци Голливуда

В Голливуде как никогда безлюдно: все звезды сидят по домам со своими семьями, изредка выбираясь в супермаркеты или по бытовым делам.

Так, папарацци удалось сделать редкие снимки Евы Лонгории. Актриса отправилась в магазин за продуктами, выбрав для своего образа очень комфортную и расслабленную одежду: легинсы для йоги, длинные носки, кроссовки и уютный бомбер. Чтобы выход был не слишком простым, Ева дополнила его мини-сумкой Chanel.

Звезда с радостью позировала репортёрам, не скрывая смеха. Она поздравила их с Рождеством и села в машину.

Elle