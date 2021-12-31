Индексация пенсий Украина 2022 — названы сроки и суммы

В 2022 году украинцев ожидает несколько этапов повышения пенсий — они предусматривают также и начисление надбавок и доплат.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики Украины.

Повышение пенсий в январе

В этот период планируется провести перерасчет пенсионных выплат для тех, кто получил инвалидность в результате аварии на Чернобыльской АЭС.

для инвалидов первой группы – 14 600 гривен;

для инвалидов второй группы – 9 500 гривен;

для инвалидов третьей группы – 7 000 гривен.

Кроме того, женщинам, которые родились в 1962 году, будут начислять пенсии после достижения ими нового пенсионного возраста. Выплаты будут начисляться по повышающему коэффициенту 9%.

Повышение пенсий в марте

В этот период планируется провести индексацию пенсий для всех пенсионеров по одинаковым правилам — также планируется осуществить меры по поддержке отдельных категорий:

перерасчет пенсионных выплат для ликвидаторов на Чернобыльской АЭС;

доплаты для военных пенсионеров;

доплаты для пенсионеров старше 75 лет.

Повышение пенсий в июле

Планируется осуществить перерасчет пенсий, который связан с повышением размера прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц.

Повышение пенсий в октябре

В этом месяце планируется ввести минимальную пенсионную гарантию в в размере не менее 3 000 гривен для граждан старше 70 лет при наличии необходимого стажа – 30 лет для женщин и 35 лет для мужчин. Если у человека стаж меньше, то для него определение минимальной пенсии будет происходить пропорционально действующему страховому стажу при наличии 25 лет стажа для мужчин и 20 лет для женщин. Ее размер составит не менее 2500 гривен.

Кроме того, в этом месяце планируются доплаты к пенсиям для граждан от 70 до 75 лет. Размер доплаты – 300 гривен, их получит около 1,7 млн человек.

Повышение пенсий в декабре

Перерасчет пенсий в этом месяце также связан с повышением размера прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц.

Ранее мы писали, кому и сколько раз будут повышать пенсии в Украине в 2022 году.