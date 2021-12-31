Эксклюзивное интервью исполнительницы роли Тринити в “Матрице 4”

Мы же спешим показать вам новое эксклюзивное интервью, с исполнительницей главной роли в фильме “Матрица 4” Кэрри-Энн Мосс. Она поделилась своими впечатлениями от съемок в завершающей части “Матрицы” и рассказала про свои отношения с Киану Ривзом.

Героиня Кэрри — Тринити, необычная женщина, работающая хакером для террориста Морфеуса. Она в совершенстве владеет боевыми искусствами и всегда носит черную латексную одежду. Что говорить, Тринити завоевала сердца зрителей с самой первой части, она стала любимицей публики, поэтому “Матрицу: Воскрешение” так все ждали.





Интервью Кэрри-Энн Мосс о съемках в “Матрице 4”

Что означала для Вас вернуться на съемочную площадку “Матрицы”?

“О, я была очень тронута, когда мне представилась возможность вновь сыграть Тринити. Лана впервые заговорила об этом, когда я просто с ней разговаривала по телефону, как подруга. Я никогда даже подумать не могла, что в моей жизни однажды состоится этот телефонный разговор. Тогда я была очень взволнована. Я поняла, что мне придется вновь окунуться в этот несуществующий мир, в это творческое пространство, вернуться к Киану, дружбу с которым я сохраняю все эти годы. Я просто не могу передать вам словами, насколько я была рада оказаться вновь рядом с Нео. Да мы все были очень рады. И я горжусь тем, что мир вновь увидит эту картину. Я счастлива, ведь мир вновь заговорит о “Матрице”. Знаете, больше всего мне нравится, что в четвертой части поднимаются темы, которые так любит раскрывать в своем творчестве Лана. Это все заставляет человека думать, заставляет смотреть на определенные вещи совершенно с другого ракурса, задавать себе вопросы, которые даже не возникали в голове. Бесспорно, “Матрица 4” — это не просто фильм, поэтому да, я была счастлива вернуться в этот проект” — говорит Кэрри.

Что означает для Вас лично восстановить, такую культовую персону как Тринити, на том этапе, на котором вы сейчас находитесь? Что вы внесли нового в персонажа, чего не было в первых трех частях?

“Я уверена, что тогда в 30 лет я была невероятно наивной. Я была уже зрелой, но не до конца. Сейчас у меня много жизненного опыта и я вижу все так, как есть на самом деле. Когда я снова начала сниматься в “Матрице”, то буквально поняла, что осуществляю самые заветные мечты Ланы Вачовски. Было чувство, что мой персонаж — это ее личное продолжение, поэтому это большая честь играть Тринити. Сейчас я знаю, что делала это и раньше, но на тот момент я не осознавала важности. Я этого не понимала, не знала, что мы настолько связаны. Однажды, когда я снималась в первых частях “Матрицы”, то услышала, как Лана разговаривает с моим сознанием, это произошло прямо в момент какой-то сцены. А еще, в этот раз я поняла, как она на самом деле относится к Тринити и Нео, с какой любовью».

Для меня это очень глубокие чувства. Я смотрела этот фильм всего один раз и была невероятно тронута. Понимаете, очень сложно воспринимать свою работу со стороны. Я стала старше и теперь замечаю абсолютно все мелочи. Хотя, что там говорить, даже когда я была намного моложе, это все равно мне давалось сложно. Но меня на самом деле тронул этот фильм. Я даже несколько раз плакала, ведь я как никто другой знаю историю Тринити и Нео, я же была там. В этом всем раскрывается дар Ланы, она не просто невероятный сценарист, но еще и прекрасный редактор, она подпирает нужную музыку и объединяет это все. Когда я была моложе, я этого всего не понимала, просто шла в кинотеатр и смотрела фильм. Сейчас раскрываются все нюансы, все заметно. Лана и вся ее команда очень талантливые и креативные люди, я даже не могу до сих пор осознать, что оказалась в центре этого всего” — с теплом рассказывает Мосс.

Очень красиво сказано. В первом фильме вы выполняли практически все трюки самостоятельно. Но ходят слухи, что Вы очень боитесь высоты, в отличии от вашей героини. Как Вам удалось выполнить все трюки в этом фильме?

Да, этот фильм стал очень ярким. Я хочу сказать, что даже если бы мне очень не нравилась высота, то я все равно бы пошла на это. Стараюсь всегда преодолевать свои страхи. Именно поэтому я взялась и за эту работу. Безусловно, перед началом съемок я долго тренировалась. Сначала это были небольшие прыжки, но у меня же была замечательная команда, которая во всем и всегда мне помогала.

И я это сделала! Я собрала всех людей вокруг себя и сказала им: “Я мать! У меня же трое детей. И я безумно хочу сделать этот трюк самостоятельно, но вы должны понимать, что я хочу быть уверена в каждом из вас”. Это был очень трогательный момент”.

Также Кэрри рассказала, что справиться со страхом ей помогла медитация. В момент съемок актриса жила в отельном номере Сан-Франциско, где часто медитировала. Она представляла себе этот трюк много раз, и он всегда завершался удачно. Так она себя успокаивала и настраивала на положительные эмоции. Кстати, самый тяжелый трюк снимался целых три дня, но все завершилось удачно.

“Однажды я сидела за столом со своим мужем, и он меня тогда спросил, действительно ли я хочу самостоятельно выполнить этот трюк. Также он признался, что верит в меня и мои силы, но он был очень обеспокоен. На что я ему ответила: “Если я этого не сделаю, то в конце своей жизни буду очень жалеть об этом. Когда я стану старой леди, я хочу знать, что я это смогла!”.

И это ведь правда! Вы сделали это! Вы смогли.