Врач-кардиолог назвала шесть самых полезных для сердца продуктов

Врач-кардиолог и кандидат медицинских наук Анна Кореневич рассказала на своем YouTube-канале о продуктах, регулярное употребление которых положительно скажется на работе сердца и состоянии сосудов.

По ее мнению, в первую очередь в рацион необходимо включить свежие фрукты и овощи. Съедать нужно не менее 400 граммов в сутки.

«Покупайте морковь, огурцы, помидоры, перец и другие популярные овощи, — говорит специалист. — Но есть нюанс: картофель лучше есть как можно реже. В нем много крахмала, но мало клетчатки. Из фруктов исключите виноград, который содержит очень много глюкозы. Еще сложно с бананами: с одной стороны, в них много углеводов, которые быстро повышают уровень той же глюкозы в крови (и это плохо), с другой, они содержат много калия (это уже хорошо). Поэтому съедайте небольшое количество бананов. Если говорить про фрукты в целом, то выбирайте плоды, выращенные в средней полосе России, они самые полезные».

Также для сердца и сосудов очень полезна морская рыба, особенно из северных морей. Ее рекомендуется употреблять как минимум два-три раза в неделю, в идеале — пять-шесть раз.

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Кроме того, список вошли орехи (грецкие, кешью, арахис, кедровые) и оливковое масло, содержащее очень важные для организма Омега-3 и Омега-6 жирные кислоты, которые участвуют в регуляции обмена холестерина.

«Еще один полезный продукт — это горький шоколад (более 70 процентов содержания какао), оказывающий положительно влияние на работу сердечно-сосудистой и нервной систем, — утверждает кардиолог. — Не бойтесь за свою фигуру — 20-30 граммов шоколада в день (подчеркиваю: горького, а не молочного) ее не испортят».

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