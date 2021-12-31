Как украинцы будут отдыхать в январе: календарь праздников и выходных

Январь 2022 года начнется с выходных дней, так как 1 января выпадает на субботу. В Нового году на украинцев ждут большинство новогодних праздников, поэтому выходных, чтобы отдохнуть, будет вдоволь. Среди важных праздников: Новый год, Рождество, Крещение Господне и не только. Всего в январе 2022 года насчитывает 31 день, из которых 12 дней – выходные и 19 рабочих дней.

Сначала украинцы будут отдыхать на празднование Нового года 1-3 января, поскольку 1 января выпадает на субботу и выходной переносится на понедельник. Следующие три выходных подряд приходятся на Рождество и продлятся 7-9 января. При этом рабочий день 6 января будет сокращен на один час.

Выходные в январе выпадают на: 1, 2, 3, 7, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29 и 30 января.

Все праздники в январе 2022 года:

1 января – празднование Нового года и Всемирного дня мира.

2 января – День научной фантастики и Всемирный день интроверта.

3 января – День рождения соломинки для коктейлей.

4 января – Всемирный день азбуки Брайля.

5 января – Международный разгрузочный день.

6 января – Сочельник.

7 января – Рождество Христово (по юлианскому календарю, отмечается христианами восточного обряда)

8 января – Собор Пресвятой Богородицы.

11 января – Всемирный день «спасибо».

12 января – Всемирный день дочери, в Украине – День украинского политзаключенного.

13 января – Щедрый вечер.

14 января – Старый Новый год.

16 января – Всемирный день Битлз и День ледника, в Украине – День памяти защитников Донецкого аэропорта и всех погибших воинов.

17 января – Всемирный день снега.

18 января – «Голодная кутья» (преддверие Крещения).

19 января – Крещение.

20 января – в Украине отмечают День Автономной Республики Крым и День памяти защитников Донецкого аэропорта.

21 января – Международный день объятий.

22 января – День Соборности Украины.

23 января – День ручного письма.

24 января – Международный день образования и День внешней разведки Украины.

25 января – День студента, Татьянин день.

26 января – Международный день таможенника и День работника контрольно-ревизионной службы Украины.

27 января – Международный день памяти жертв Холокоста.

28 января – Международный день мобилизации против ядерной войны, Международный день защиты персональных данных.

29 января – в Украине чтят память Героев Крут (1918).

30 января – День специалиста военно-социального управления Вооруженных сил Украины.

31 января – Всемирный день ювелира.

Отметим, что в Украине хотят отменить перенос выходных дней.