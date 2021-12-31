Как украинцы будут отдыхать в январе: календарь праздников и выходных

Месяц начинается в субботу и заканчивается в понедельник
Фото: buhoblik.org.ua
Январь 2022 года начнется с выходных дней, так как 1 января выпадает на субботу. В Нового году на украинцев ждут большинство новогодних праздников, поэтому выходных, чтобы отдохнуть, будет вдоволь. Среди важных праздников: Новый год, Рождество, Крещение Господне и не только. Всего в январе 2022 года насчитывает 31 день, из которых 12 дней – выходные и 19 рабочих дней.
Сначала украинцы будут отдыхать на празднование Нового года 1-3 января, поскольку 1 января выпадает на субботу и выходной переносится на понедельник. Следующие три выходных подряд приходятся на Рождество и продлятся 7-9 января. При этом рабочий день 6 января будет сокращен на один час.
Выходные в январе выпадают на: 1, 2, 3, 7, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29 и 30 января.
Все праздники в январе 2022 года:
- 1 января – празднование Нового года и Всемирного дня мира.
- 2 января – День научной фантастики и Всемирный день интроверта.
- 3 января – День рождения соломинки для коктейлей.
- 4 января – Всемирный день азбуки Брайля.
- 5 января – Международный разгрузочный день.
- 6 января – Сочельник.
- 7 января – Рождество Христово (по юлианскому календарю, отмечается христианами восточного обряда)
- 8 января – Собор Пресвятой Богородицы.
- 11 января – Всемирный день «спасибо».
- 12 января – Всемирный день дочери, в Украине – День украинского политзаключенного.
- 13 января – Щедрый вечер.
- 14 января – Старый Новый год.
- 16 января – Всемирный день Битлз и День ледника, в Украине – День памяти защитников Донецкого аэропорта и всех погибших воинов.
- 17 января – Всемирный день снега.
- 18 января – «Голодная кутья» (преддверие Крещения).
- 19 января – Крещение.
- 20 января – в Украине отмечают День Автономной Республики Крым и День памяти защитников Донецкого аэропорта.
- 21 января – Международный день объятий.
- 22 января – День Соборности Украины.
- 23 января – День ручного письма.
- 24 января – Международный день образования и День внешней разведки Украины.
- 25 января – День студента, Татьянин день.
- 26 января – Международный день таможенника и День работника контрольно-ревизионной службы Украины.
- 27 января – Международный день памяти жертв Холокоста.
- 28 января – Международный день мобилизации против ядерной войны, Международный день защиты персональных данных.
- 29 января – в Украине чтят память Героев Крут (1918).
- 30 января – День специалиста военно-социального управления Вооруженных сил Украины.
- 31 января – Всемирный день ювелира.
Отметим, что в Украине хотят отменить перенос выходных дней.