Настя Каменских рассказала, чем займется 1 января

Популярная украинская певица и жена рэп-исполнителя Потапа Настя Каменских, которая ведёт сольную карьеру под псевдонимом NK, любит радовать своих поклонников новостями о личной и творческой жизни в соцсети Instagram, где за ней следит более 5 миллионов человек.

Настя Каменских поделилась своим личным списком топ-фильмов, которые по её мнению идеально подойдут для просмотра 1 января, после весёлой и насыщенной новогодней ночи. Как оказалось, сама артистка будет расслабляться дома, а не тусить дальше или доедать оставшиеся салаты после праздника.