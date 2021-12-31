Настя Каменских рассказала, чем займется 1 января

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Популярная украинская певица и жена рэп-исполнителя Потапа Настя Каменских, которая ведёт сольную карьеру под псевдонимом NK, любит радовать своих поклонников новостями о личной и творческой жизни в соцсети Instagram, где за ней следит более 5 миллионов человек.

Настя Каменских поделилась своим личным списком топ-фильмов, которые по её мнению идеально подойдут для просмотра 1 января, после весёлой и насыщенной новогодней ночи. Как оказалось, сама артистка будет расслабляться дома, а не тусить дальше или доедать оставшиеся салаты после праздника.

«Первый день нового года создам для того, чтобы весь день валяться дома, есть и смотреть кино нон-стоп 🤩» — написала певица.

Скриншот с Instagram, Настя Каменских

Скриншот с Instagram, Настя Каменских

Итак, вот что посоветовала посмотреть Настя Каменских своим фанатам.

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  1. Дневник Бриджит Джонс
  2. Рождество на двоих
  3. Привет семье
  4. Пока ты спал
  5. Эта прекрасная жизнь
  6. Богатенький Риччи
  7. Семьянин
  8. Ноэль
  9. Новая рождественская сказка
  10. Все части Гарри Поттера

Комментарии - instagram.com/kamenskux/

Комментарии — instagram.com/kamenskux/

Комментарии - instagram.com/kamenskux/

Комментарии — instagram.com/kamenskux/

Комментарии - instagram.com/kamenskux/

Комментарии — instagram.com/kamenskux/

Напомним, Настя Каменских влезла между Веркой Сердючкой и ее мамой — с Потапом такое не получится: «Ночь будет особенной»

Как сообщал Знай.ua, Настя Каменских раскинула свои полуголые ножки на диване, ожидая Новый Год без Потапа: «Будто впервые»

Также портал Знай.ua писал, что Настя Каменских захотела любви, но о Потапе ни слова — фанаты насторожились: «А сзади кто копошится?»

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