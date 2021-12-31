Несуществующий украинский внедорожник засняли на дорогах (фото)

На дорогах Киева был замечен неизвестный внедорожник Козак. По словам подписчика ТопЖыр, автомобиль был замечен на проспекте Бажана и, как сначала подумал автор фото, это пикап Land Rover Defender.

На самом деле даже невооруженным глазом видно, что неизвестный внедорожник действительно похож на Дефендер. Но ни сзади, ни впереди логотипа Land Rover нет, зато есть надпись Козак.





ТопЖыр подробно изучил этот вопрос и выяснил, что перед нами перелицованный автомобиль марки Morattab. Это иранский бренд, под которым с 1962 года выпускаются внедорожники Land Rover (по лицензии).

Иранский Деф выпускается под названием Morattab Pazhan. Он сохранил алюминиевый кузов с отдельным стальными деталями, но при этом обзавёлся новыми пластиковыми дверными ручками, двигателем V6 и пятиступенчатой КПП от Hyundai Galloper (корейская версия Mitsubishi Pajero 1980-х). Кроме того, подвеска стала пружинной, почти такой же, как и у оригинального британского Defender.

Двигатели для Morattab предусмотрены только бензиновые (дизтопливо в Иране, по местным законам, имеют право покупать только владельцы тяжёлого транспорта). На протяжение многих лет, купить такие авто могли только жители Ирана, но со временем внедорожники для внутреннего рынка начали попадать и за рубеж.

Каким образом иранская копия Ленд Ровер оказалась в Украине – неизвестно. Равно как и не очень понятна история с лого, ведь есть два варианта. Первый: автовладелец попросту заменил лого. Второй – кто-то в Украине пытается наладить выпуск иранских внедорожников под украинским брендом.