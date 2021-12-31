В Новусе на Черниговской в Киеве малолетки устроили пьяную драку — видео

В Днепровском районе Киева подросток в магазине набросился на другого покупателя, который толкнул его девушку.

Об этом сообщает «Ху*ый Киев».

По словам очевидца, инцидент произошел в супермаркете «Новус» возле станции метро «Черниговская». Стычка началась из-за того, что один из покупателей толкнул его девушку в магазине. Драка продолжалась более 3 минут. Подростка вывела охрана, но тот остался ждать на улице обидчика своей дамы.

Видео можно посмотреть по ссылке.

Драка в Новусе в КиевеФото: скрин с видео

Киевляне в соцсетях отдельно отметили бездействие охранников, которые до последнего не вмешивались в драку, хотя магазин был переполнен другими покупателями, в том числе с детьми. Также пишут, что гопников с «дисюда» хватает и в других районах Киева.

Ранее «Апостроф» сообщал, что в Киеве в супермаркете произошла массовая драка. В ситуацию вмешались охранники, которые пытались разнять дебоширов.