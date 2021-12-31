Звезда «МастерШеф» Евгений Клопотенко посоветовал, как все успеть до боя курантов

Известный украинский кулинар Евгений Клопотенко довольно часто радует поклонников какими-либо своими мыслями и рецептами на странице в социальной сети Instagram, где за его жизнью следят более 650 тысяч человек.

В этот раз мужчина заявил, что сумел организовать время в календаре так, чтобы ничего не делать за несколько дней до Нового Года. Ему очень приятного от этого, поэтому он пробежался по украинским рынкам с утра, потрогал продуктики и едет домой.