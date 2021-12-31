Звезда «МастерШеф» Евгений Клопотенко посоветовал, как все успеть до боя курантов

0

Известный украинский кулинар Евгений Клопотенко довольно часто радует поклонников какими-либо своими мыслями и рецептами на странице в социальной сети Instagram, где за его жизнью следят более 650 тысяч человек.

В этот раз мужчина заявил, что сумел организовать время в календаре так, чтобы ничего не делать за несколько дней до Нового Года. Ему очень приятного от этого, поэтому он пробежался по украинским рынкам с утра, потрогал продуктики и едет домой.

Евгений Клопотенко, фото: Instagram

Евгений Клопотенко, фото: Instagram

«Сейчас доеду домой, закроюсь на кухне и до января уже не вылезу оттуда. Придумал готовить на этот раз австрийское. Это такая моя заморочка, ничего не спрашивайте. Еще нежданно-негаданно много простоял в пробках. Вот хотел ничего не делать, на, Женя, решение от вселенной, будешь ничего не делать в пробках. Поэтому, котики, держите науку: будьте осторожными со своими желания и формулируйте их четко», — пишет Евгений Клопотенко.

В этот раз, добавил шеф-повар, он захотел еще немного заморочиться и захотел наболтать себе всяких мыслей на будущее, чтобы они впоследствии сбывались. И поинтересовался — может у украинцев есть какие-то идеи на этот счет.

_

Евгений Клопотенко, фото с Instagram

Евгений Клопотенко, фото с Instagram

«Найти человека, с которым захочется создать семью❤️», «На Лобановского болейщиков нет, поэтому можете свободно ехать. Футболисты сейчас отрываются в гостях у Зинченко», — пишут пользователи в комментариях.

Напомним, звезда «МастерШеф» Евгений Клопотенко придумал, как обойтись без селёдки под шубой и лосося на Новый год: быстро и недорого

Как сообщал «Знай.uа», Вова Ярославский из «МастерШеф» подсказал гениальную замену оливье: рецепт салата с языком и горошком на Новый год

Знай.uа писал, звезда «МастерШеф» Евгений Клопотенко показал, как приготовить ароматный лосось с шампанским: идеально к Новому году

_


_