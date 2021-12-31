Фахівці назвали харчові звички, від яких варто утриматися після 60-річчя

Недостатнє споживання білка, води і клітковини особливо шкодить людському організму після 60 років.

Згідно з наявними даними, отриманими завдяки дослідженням і спостереженнями, кілька харчових звичок є особливо небажаними у способі життя літніх людей.





Мало білка

Звичка харчуватися продуктами, які є бідними на білок, в цілому засуджується лікарями. Але у міру старішання шкода від такого стилю харчування посилюється, оскільки з віком організм втрачає м’язову масу. Якщо люди після 60 років не отримують достатньо білка, їх в’янення, фізична немічність розвиваються більш інтенсивно.

Мало вологи

Науковці констатують, що, старішаючи, люди дедалі слабкіше відчувають спрагу. Тим часом, вода необхідна для здійснення нормального метаболізму і виведення потенційно шкідливих, токсичних компонентів, накопичення яких підвищує ризик розвитку хвороб, включаючи рак.

Пізнє вживання їжі

Тривалий період з вечора до ранку наступного дня без їжі краще впливає на здатність організму підтримувати стабільний рівень цукру у крові. Пізні та нічні перекуси підвищують ризик розвитку діабету, інших метаболічних порушень.

Мало клітковини

Звичка їсти м’яку їжу у вигляді пюре, нелюбов до овочів, бобових — усе це теж погано відбивається на здоров’ї літніх людей. Клітковина перешкоджає зростанню рівня холестерину і цукру, стимулює зростання корисної флори у кишківнику і його перистальтику. Її нестача погано позначається не лише на травленні, але й на стані імунітету.

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