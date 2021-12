Эти пять привычек заставляют нас стареть гораздо быстрее

Некоторые, казалось бы, невинные вещи негативно отражаются не только на внутреннем, но и внешнем состоянии. Рассказываем, от чего следует отказаться, чтобы избежать преждевременного старения. Как рассказывает издание Eat This Not That!, есть некоторые распространенные ошибки, крайне негативно влияющие на нашу внешность. От них мы рекомендуем отказаться как можно скорее, чтобы не влиять на свое состояние.

Согласно данным исследования Калифорнийского университета в Сан-Франциско, люди, потреблявшие больше сладких напитков, были более склонны к развитию различных метаболических заболеваний из-за ускоренного старения клеток. О негативном влиянии сахара известно широко, но это не мешает многим злоупотреблять в рационе. Если вы хотите отсрочить старение, то от этого продукта придется отказаться. Дело в том, что кожа человека поддерживается двумя соединениями: коллагеном и эластином – именно они придают ему упругость. Частое потребление сахара замедляет, а иногда совсем блокирует усилия организма по восстановлению.

Согласно исследованиям ученых из Гарвардской медицинской школы, постоянное напряжение не только ускоряет процесс старения, но провоцирует развитие серьезных заболеваний. От спиртных напитков людям, желающим дольше выглядеть молодыми, следует отказаться вообще или минимизировать их потребление. Регулярное потребление алкоголя приводит к появлению морщин, образованию мешков под глазами. Согласно научной работе, опубликованной в журнале Clinical and Experimental Dermatology, сон играет ключевую роль в восстановлении кожного барьера. Поэтому стоит отдыхать каждую ночь около семи – девяти часов.

