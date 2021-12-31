31 декабря: какой сегодня праздник, приметы и запреты

Сегодня, 31 декабря, православная церковь чтит память святого Модеста.

В мире отмечают такие праздники:

День шампанского.

День принятия решения.

Завершение финансового года.

День медитации о мире на планете.

День троп, усыпанных конфетти и блестками.

День всеобщего часа мира.

Модестов день

Святитель Модест Иерусалимский, патриарх/Фото из открытых источников

Народный праздник Модестов день отмечается 31 декабря 2021 года (по старому стилю – 18 декабря). В церковном календаре это дата почтения памяти святителя Модеста, архиепископа Иерусалимского.

История

Модест родился в VII веке в городе Севастии (Малая Азия) в христианской семье. Уже в юные годы он решил посвятить себя Господу Богу и вести иноческий образ жизни. Повзрослев, был пострижен в монахи. Ведя Богоугодную жизнь, старательно исполнял все обязанности, возложенные на него, что позволило ему стать настоятелем монастыря святого Феодосия Великого.

Во время войны с персидским царем Хозроем многие храмы были уничтожены, а христиане убиты. Иерусалимского патриарха взяли в плен. Модест был назначен временным блюстителем Иерусалимской церкви.

С благословения Александрийского патриарха он отстроил заново разрушенные храмы и совершил погребение останков убитых христиан. 14 лет спустя из плена возвратился Иерусалимский патриарх Захария и продолжил управлять патриаршей кафедрой. После смерти Захария Модест занял его место.

Традиции и обряды

Святой Модест считается заступником домашних животных. В этот день христиане молят его о помощи и сохранении скотины от мора и лесных зверей.

Женщинам в этот праздник запрещается играть в карты, а мужчины собираются за общим столом, на котором обязательно должно быть мясо, как знак благодарности Модесту за покровительство над скотом.

В Модестов день предсказывают судьбу. Для этого нужно прийти и лечь на току. Если послышится звук молотьбы – быть человеку богатым, если звон – выйдет замуж (женится), а если стук – к скорой гибели.

Этот день считается самым разгульным для нечистой силы. Если в другие дни она шалила только ночью, то 31 декабря гуляет целые сутки. Поэтому запрещается оставлять неприкрытое молоко или ножи.

В этот день определяют, какой из 12-ти месяцев в следующем году будет самым дождливым. Вечером в 12 маленьких коробочек насыпают соль и на каждой пишут название месяца. В какой из них соль станет мокрой поутру, в том месяце, значит, будет больше всего осадков.

Что нельзя делать сегодня

Нельзя одалживать и занимать деньги.

Не стоит хранить разбитую посуду, чтобы не поссориться с близкими.

Не следует конфликтовать, спорить и сквернословить.

Нельзя вспоминать о бедах, проблемах уходящего года.

Не стоит выносить мусор после 18:00, чтобы не ушла с дома удача.

Народные приметы

Если снег при ходьбе не хрустит или подул западный (юго-западный) ветер, то скоро наступит потепление.

Если поле снегом не покрылось, то год будет неурожайным.

Именины

В пятницу, 31 декабря, именины отмечают владельцы таких имен: Ян, Федор, Теодор, Сергей, Семен, Севастьян, Николай, Михаил, Мартин, Марк, Илья, Иван, Егор, Георгий, Вольдемар, Владимир, Виктор, София, Зоя, Елизавета и Вера.