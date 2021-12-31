Елена Кравец из Квартала 95 поразила стильным образом: на фоне Ткача и Кошевого выглядит, как девочка

Фото студии»Квартал 95″

_

Звезда «Квартала» выбрала стильный и сдержанный образ, она надела черные брюки в белый горошек и оверсайз пиджак молочного цвета. Свой образ она дополнила стильными украшениями.

Евгений Кошевой и Юрий Ткач позировали в элегантных черных смокингах. Единственным отличием был лишь галстук, Кошевой выбрал классический вариант, а Ткач — бабочку.

Напомним, Елена Кравец рассказала, почему отправила дочь жить одну в 15, и ни капли об этом не жалеет: «Нам не хватало места». Женщина о решении дочери пожить отдельно в 15 лет.

Также Знай писал, Юрий Ткач, Елена Кравец и Евгений Кошевой вспомнили лучшие подарки на Новый Год в детстве: «Это кайф, я была королевой двора». Звезды студии «Квартал 95» вспомнили самые желанные подарки на Новый год в детстве

Ранее сообщал Знай, Кравец из Квартала 95 вспомнила, как пережила несколько выкидышей: «Двое ушли, двое вернулись. Женщина рассказала о том, как узнала о желаемой беременности, и о том, что у них двойня

_



_