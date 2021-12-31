Елена Кравец из Квартала 95 поразила стильным образом: на фоне Ткача и Кошевого выглядит, как девочка

Новый год уже на пороге, и до главного праздника года остался всего один день. Поэтому звезды студии «Квартал 95» решили поздравить всех украинцев с наступающими праздниками и напомнить о праздничном выпуске «Вечернего Квартала»
Милым фото актеров студии «Квартал 95» поделились на их іnstagram-странице.
«До Нового года остался 1 день! Включайте праздничный выпуск «Вечернего Квартала» 31 декабря в 20:00 на 1+1. Встречаем Новый 2022 вместе, ведь традиции неизменны!»- сказано в сообщении.
На опубликованном кадре на фоне праздничной елки позировали улыбающиеся Евгений Кошевой, Елена Кравец и Юрий Ткач. На фоне своих коллег 44-летняя Кравец выглядела особенно юной и прекрасной.