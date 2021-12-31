Елена Кравец из Квартала 95 поразила стильным образом: на фоне Ткача и Кошевого выглядит, как девочка

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Новый год уже на пороге, и до главного праздника года остался всего один день. Поэтому звезды студии «Квартал 95» решили поздравить всех украинцев с наступающими праздниками и напомнить о праздничном выпуске «Вечернего Квартала»

Милым фото актеров студии «Квартал 95» поделились на их іnstagram-странице.

«До Нового года остался 1 день! Включайте праздничный выпуск «Вечернего Квартала» 31 декабря в 20:00 на 1+1. Встречаем Новый 2022 вместе, ведь традиции неизменны!»- сказано в сообщении.

На опубликованном кадре на фоне праздничной елки позировали улыбающиеся Евгений Кошевой, Елена Кравец и Юрий Ткач. На фоне своих коллег 44-летняя Кравец выглядела особенно юной и прекрасной.

Фото студии"Квартал 95"

Фото студии»Квартал 95″

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Звезда «Квартала» выбрала стильный и сдержанный образ, она надела черные брюки в белый горошек и оверсайз пиджак молочного цвета. Свой образ она дополнила стильными украшениями.

Евгений Кошевой и Юрий Ткач позировали в элегантных черных смокингах. Единственным отличием был лишь галстук, Кошевой выбрал классический вариант, а Ткач — бабочку.

Напомним, Елена Кравец рассказала, почему отправила дочь жить одну в 15, и ни капли об этом не жалеет: «Нам не хватало места». Женщина о решении дочери пожить отдельно в 15 лет.

Также Знай писал, Юрий Ткач, Елена Кравец и Евгений Кошевой вспомнили лучшие подарки на Новый Год в детстве: «Это кайф, я была королевой двора». Звезды студии «Квартал 95» вспомнили самые желанные подарки на Новый год в детстве

Ранее сообщал Знай, Кравец из Квартала 95 вспомнила, как пережила несколько выкидышей: «Двое ушли, двое вернулись. Женщина рассказала о том, как узнала о желаемой беременности, и о том, что у них двойня

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