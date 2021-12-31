Не їдуть маршрутки та швидкі: на Рівненщині жителі села відрізані від цивілізації. ВІДЕО

Жителі населеного пункту вже навіть погрожують повністю перекопати всю дорогу.

Источник: uainfo.org

В Рівненській області жителі села Михалин вже кричать про допомогу. Через розбиту дорогу люди щодня ремонтують свої авто, а громадський транспорт взагалі відмовляється туди їздити.





Про це йдеться в сюжеті 2+2, інформує UAINFO.org.

Найстрашніше, що в селищі помирають люди, тому що до них просто не може доїхати швидка.

«Везли одного разу вагітну жінку. Доставити вчасно її в лікарню через погану дорогу було неможливо. Вона народила прямо на повороті», — розповідають місцеві жителі.

Таксі в новорічну ніч: перевізники здивували прогнозом щодо цін у КиєвіНе їдуть в Михалин і маршрутки, тому до найближчого автобуса доводиться йти по три кілометри пішки. Така ситуація тут вже не перший рік, хоча за документами в селі все чудово.

У Службі автодоріг Рівненської області запевнили, що щорічно просять виділити гроші на ремонт цієї дороги.

«У списку пропозицій на фінансування на наступний рік поданому на розгляд Кабінету Міністрів України, зокрема і ця дорога по всій її протяжності», — зазначив представник автодору.

Жителі населеного пункту вже навіть погрожую повністю перекопати всю дорогу, щоб влада звернула увагу на проблему.

На Рівненщині через розбиту дорогу до людей не може доїхати швидка допомога