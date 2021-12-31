В Польше станет больше городов

Части гминных управ в Польше статус города вернули после 150 лет отсутствия такового у них.

Премьер-министрПольши передал представителям власти десяти населенных пунктов постановление о предоставлении им городских прав. Об этом в четверг, 30 декабря, сообщаетПольское радио.





Журналисты уточнили, что часть гминных управ, которые получили такой статус уже ранее были городами, но 150 лет назад были лишены его. Тогда их понизили по приказу царя.

Присутствующие на торжественном мероприятии в Варшаве руководители местного самоуправления отметили, что это — «историческая справедливость». Ведь их населенные пункты еще в середине 19 века были городами, а наказали их за то, что они поддерживали Январское восстание.

В частности, войт Нового города Славомир Залевский заявил, что надеется, что возвращение городских прав поможет популяризировать его гмину.

«Наши жители вместе встретят Новый год, чтобы праздновать обретение городских прав», — сказал он.

Премьер-министр Матеуш Моравецкий выразил мнение, что нынешнее решение повлияет на развитие небольших населенных пунктов.

«Это означает также рост стремлений и амбиций местной общины. Я хотел бы, чтобы вслед за тем, что сегодня здесь происходит на наших глазах, также для вашей общественности, для ваших гмин городского и сельского типа — чтобы это означало в скором времени развитие, более быстрый прогресс, лучшую инфраструктуру», — заявил он.

Статус городов получили также: Цеглув и Едльня-Летниско в Мазовецком воеводстве, Лютомерск и Болимув в Лодзьком воеводстве, Прущ в Куявско-Поморском воеводстве, Иваниска в Свентокшинском воеводстве, Избица в Люблинском воеводстве, Качоры в Великопольском воеводстве и Ольштын в Силезском воеводстве.

Напомним,Польша все еще сохраняет решение не выплачивать штраф Евросоюзу за отказ от прекращения использования шахты Туров.