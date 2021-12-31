Бывшая любовь лидера «Бумбокса» Лидия Таран похвасталась своей маленькой копией

Известная украинская телеведущая Лидия Таран решила также поделиться новым фото накануне Нового года, и появилась она там не одна, а с дочерью.

Новый пост появился на её странице в социальной сети Instagram, активным пользователем которой она является. Регулярно девушка делится с поклонниками личными кадрами, а также иногда показывает всю свою семью.

В этот раз на фотографии она появилась со своей дочерью Василисой, которую родила во время брака с телеведущим Андреем Доманским.

Снимок сделан не просто так, а для сравнения. Дело в том, что в карусели можно найти ровно такой же снимок, но, который был сделан четыре года назад. Видно, что и девочка, и мама сильно поменялись с того времени.