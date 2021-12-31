Бывшая любовь лидера «Бумбокса» Лидия Таран похвасталась своей маленькой копией

Известная украинская телеведущая Лидия Таран решила также поделиться новым фото накануне Нового года, и появилась она там не одна, а с дочерью.
Новый пост появился на её странице в социальной сети Instagram, активным пользователем которой она является. Регулярно девушка делится с поклонниками личными кадрами, а также иногда показывает всю свою семью.
В этот раз на фотографии она появилась со своей дочерью Василисой, которую родила во время брака с телеведущим Андреем Доманским.
Снимок сделан не просто так, а для сравнения. Дело в том, что в карусели можно найти ровно такой же снимок, но, который был сделан четыре года назад. Видно, что и девочка, и мама сильно поменялись с того времени.
«Старые фотографии.. Иногда только по ним и замечаешь, как стремительно летит время 😀😱 нашла эту фотографию, сделанную 4 года назад, омайгад! (другая в карусели) будто вчера! и попыталась воспроизвести ее с теми же участниками 😛 но и косы у Васи уже не те, что были в 10 лет, и мы вроде бы.. увеличились 😀 наверное, это хорошо? А вы пробовали снова повторить старые фотки? Удавалось вернуть время, хотя бы на несколько мгновений? 🧐» — говорится в сообщении под постом.
В комментариях пользователи начали писать, что они об этом думают:
«Такие невероятные😍😍😍сейчас Вы даже младшие😍😍😍»;
«Мама не изменилась!😍🔥👏»;
«Лидия с наступающими праздниками я очень люблю новости с вашим выступлением ❤︎ ✔︎( ͡° ͜ʖ ͡°)»;
«По Васе видно, что немного времени прошло 😉 А по маме этого вообще незаметно 🔥»;
«Только по вам не видно, что годы прошли. Прекрасно выглядите»;
«Ого, какая вася взрослая! не могу отвести взгляда сама понимаешь от чего))»;
«Нет, потому что ничего не изменилось».