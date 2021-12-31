Вышел первый эпизод сериала по Звездным войнам

Фото: instagram.com/disneyplus
Кадр из фильма Книга Бобы Фетта
Авторами сериала выступили создатели Мандалорца Джон Фавро, Брайс Даллас Ховард, Дейв Филони.
Стриминговый сервис Disney+ опубликовал первый эпизод сериала Книга Бобы Фетта по Звездным войнам, который является спин-оффом сериала Мандалорец.
Это семисерийный фильм, который буде выходить каждую неделю.
В главных ролях сыграли Темуэра Моррисон и Минг-На Вен.
По сюжету, это история об охотнике за головами Бобой Феттом и его напарницей — наемной убийцей Феннек Шанд, которые борются за власть над преступным миром.
Напомним, украинские певцы Оля Полякова и Dzidzio снялись в новогодней комедии, которая выйдет на экраны 1 января.
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Корреспондент.net