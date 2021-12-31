Вышел первый эпизод сериала по Звездным войнам

Авторами сериала выступили создатели Мандалорца Джон Фавро, Брайс Даллас Ховард, Дейв Филони.

Стриминговый сервис Disney+ опубликовал первый эпизод сериала Книга Бобы Фетта по Звездным войнам, который является спин-оффом сериала Мандалорец.





Это семисерийный фильм, который буде выходить каждую неделю.

В главных ролях сыграли Темуэра Моррисон и Минг-На Вен.

По сюжету, это история об охотнике за головами Бобой Феттом и его напарницей — наемной убийцей Феннек Шанд, которые борются за власть над преступным миром.

Напомним, украинские певцы Оля Полякова и Dzidzio снялись в новогодней комедии, которая выйдет на экраны 1 января.

Режиссер Игры в кальмара договаривается с Netflix о третьем сезоне