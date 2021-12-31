Бустерную дозу вакцины смогут получить люди от 60 лет – Кузин

Бустерную дозу вакцины против коронавируса смогут получить от 60 лет

Национальная техническая группа экспертов поддержала применение бустерной дозы вакцины против коронавируса для людей старше 60 лет. Об этом «Суспильному» рассказал главный санитарный врач Игорь Кузин.

«На прошлой неделе состоялось заседание Национальной технической группы экспертов, которые рассматривали вопрос более широкого использования бустерной дозы и было принято решение о применении бустерной дозы для пожилых людей более 60 лет», – рассказал он.

По его словам, бустерную прививку от коронавируса будут вводить через шесть месяцев после завершения базового курса вакцинации.

«Поэтому, скорее всего, мы также это решение будем вводить соответствующим приказом Минздрава», – добавил Кузин.

В Министерстве здравоохранения ранее заявляли, что в Украине нет принудительной вакцинации, а есть обязательная. Ведомство определило перечень подпадающих под нее лиц.

Напомним, в Украине начали делать третью ковид-прививку. Также в Минздраве предполагают, что третья прививка от Covid может стать обязательной в Украине.

Накануне Центр общественного здоровья назвал количество украинцев, имеющих противопоказания к вакцинации.