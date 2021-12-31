Дуэйн Джонсон назвал Вина Дизеля манипулятором

Актер считает, что его коллега пренебрегает памятью покойного Пола Уокера тем самым вынуждая его сниматься в новом Форсаже.

Американский актер Дуэйн Скала Джонсон выступил с обвинениями в манипуляциях против своего коллеги по фильмам Форсаж Вина Дизеля.Об этом он заявил в интервью изданию CNN.





«Я был очень удивлен недавним постом Вина. В июне прошлого года, когда мы с Вином связались не через социальные сети, я прямо и конфиденциально сказал ему, что не вернусь во франшизу. Я был тверд, но сердечен в своих словах и сказал, что всегда буду поддерживать актеров и всегда буду болеть за успех франшизы, но шансов на мое возвращение нет», — рассказал Джонсон.

Напомним, ранее Вин Дизель обратился к Дуэйну в соцсетях с просьбой вернуться во франшизу для съемок новых частей Форсажа. Тогда Дизель назвал коллегу «младшим братом» и подчеркнул, что дал обет покойному другу, актеру Полу Уокеру приложить все свои усилия для создания финальной части фильма. Джонсон над этим посмеялся.

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