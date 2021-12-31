Самые популярные цвета автомобилей в уходящем году

Белый цвет — все еще самый популярный в мире, но не в Европе. А в пятерке лидеров намечается яркая перестановка.

Источник: avtodream.org

Самые популярные автомобильные цвета уходящего 2021 года назвала компания Axalta — один из ведущих поставщиков красок для автомобильной промышленности.

Белый цвет остается самым популярным в мире. Как правило, он не требует доплаты и очень популярен в жарких регионах. По данным Axalta, 35% автомобилей, проданных в 2021 году, были окрашены в белый. При этом в бесплатный белый — 21%, 14% — в жемчужно-белый.

На втором месте оказался черный, а тройку лидеров замыкает темно-серый. Четвертое и пятое места достались серебристо-серому и синему цветам. Кстати, синий уверенно набирает популярность на многих рынках: в Северной Америке, Африке, Японии, Южной Корее и Европе он уже популярнее серебристо-серого. Возможно, в 2022 году синий выйдет на четвертое место по популярности.

Рейтинг цветов 2021 года:

Белый (35%).

Черный (19%).

Темно-серый (19%).

Серебристо-серый (9%).

Синий (8%).

Красный (5%).

Коричневый / бежевый (3%).

Зеленый (1%).

Желтый / золотой (1%).

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