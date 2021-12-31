Самые популярные цвета автомобилей в уходящем году

Белый цвет — все еще самый популярный в мире, но не в Европе. А в пятерке лидеров намечается яркая перестановка.
Источник: avtodream.org
Самые популярные автомобильные цвета уходящего 2021 года назвала компания Axalta — один из ведущих поставщиков красок для автомобильной промышленности.
Белый цвет остается самым популярным в мире. Как правило, он не требует доплаты и очень популярен в жарких регионах. По данным Axalta, 35% автомобилей, проданных в 2021 году, были окрашены в белый. При этом в бесплатный белый — 21%, 14% — в жемчужно-белый.
На втором месте оказался черный, а тройку лидеров замыкает темно-серый. Четвертое и пятое места достались серебристо-серому и синему цветам. Кстати, синий уверенно набирает популярность на многих рынках: в Северной Америке, Африке, Японии, Южной Корее и Европе он уже популярнее серебристо-серого. Возможно, в 2022 году синий выйдет на четвертое место по популярности.
Рейтинг цветов 2021 года:
Белый (35%).
Черный (19%).
Темно-серый (19%).
Серебристо-серый (9%).
Синий (8%).
Красный (5%).
Коричневый / бежевый (3%).
Зеленый (1%).
Желтый / золотой (1%).
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