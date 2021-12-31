Новый год 2022 — как составить здоровое новогоднее меню

Министерство здравоохранения Украины выступило с предупреждением к гражданам относительно здорового питания на Новый год.

Об этом сообщает «Апостроф» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В ведомстве советуют украинцам ограничить количество копченой еды на столе — рыбу и мясо рекомендуют запекать в духовке. Кроме того, в Минздраве советуют есть больше овощных салатов без добавления магазинных соусов и майонезов — лучше всего заправлять их майонезом домашнего производства, или же заливать йогуртом либо кефиром с большим количеством зелени.

Также украинцам рекомендуют отказаться от употребления сладких напитков, содержащих большое количество сахара. Что касается алкоголя, то здесь, как отметили в Минздраве, нужно помнить: безопасной дозы не существует.

На десерт лучше подать небольшое количество фруктов вместо пирожных или торта. Также стоит помнить: в период праздников важно соблюдать привычный режим питания и не употреблять избыточное количество пищи. Голодать весь день, чтобы хорошо поесть вечером – плохая идея. Лучше проделывать интервалы между трапезами: не менее трех и не более 4,5 часов, а также стоит следить за размерами порций.

В Минздраве призвали украинцев проводить больше времени в движении, уделять больше внимания активности на свежем воздухе, помня при этом о карантинных ограничениях. Там напомнили, что несбалансированное питание может привести к развитию ряда болезней. Кроме этого, переедание приводит к ощущению дискомфорта, тяжести и переполненности в животе, а как следствие – вызвать функциональные заболевания желудочно-кишечного тракта.

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