Найден «кофейный» ген. Ученые считают, что любовь к кофе и шоколаду заложена в ДНК

Люди с «кофейным» геном пьют этот напиток без молока и сахара, любят горький шоколад, более энергичны и обладают высоким метаболизмом, считают исследователи.

Источник: focus.ua

Американские ученые провели исследование по влиянию кофеина на здоровье человека и пришли к интересным выводам. По их мнению, на пристрастие к кофе и шоколаду влияет так называемый «ген кофе», определяющий, насколько человек любит эти продукты, сообщает CNN.





Исследование провела Мэрилин Корнелис — доцент профилактической медицины Медицинской школы Фейнберга Северо-Западного университета в штате Иллинойс. Выяснилось, что люди, предпочитающие черный кофе в большинстве случаев также любят темный шоколад. Доцент утверждает, что основа этих предпочтений заложена генетически. Кроме того, «ген кофе» влияет на то, почему одни люди выпивают много чашек кофе в день, а другие — нет.

«Люди с этим геном быстрее усваивают кофеин, поэтому стимулирующие эффекты исчезают быстрее, и им нужно пить больше кофе», — говорит Корнелис.

Именно этим, утверждает исследователь, объясняется, что некоторые люди, могут пить много кофе без каких-либо последствий, а другие начинают нервничать и тревожиться. Исследовательской группе Корнелис удалось проанализировать предпочтения любителей чистого черного кофе и людей, пьющих напиток со сливками и сахаром.

«Мы обнаружили, что обладатели «гена кофе», чей метаболизм быстрее перерабатывает кофеин, предпочитают горький черный кофе», — сказала Корнелис.

Также люди с подобной генетической предрасположенностью предпочитают простой чай подслащенному и горький темный шоколад более мягкому молочному шоколаду. Причем это не связано с вкусовыми качествами напитков, уверяют ученые. Люди с геном предпочитают черный кофе и чай, потому что они связывают горький вкус с повышением умственной активности, которого они жаждут от кофеина.

«Мы считаем, что эти люди приравнивают естественную горечь кофеина к психостимулирующему эффекту», — настаивает Корнелис.

В целом, американские ученые в своем исследовании пришли к выводу, что употребление кофе благотворно влияет на здоровье человека. Но с оговорками — без сахара, молока и в умеренных дозах. Умеренное количество черного кофе — от 3 до 5 чашек в день — снижает риск некоторых заболеваний, включая болезнь Паркинсона, болезни сердца и диабет.

«Исследование показало, что люди, генетически предрасположенные к употреблению большего количества кофе, также практикуют другие потенциально здоровые формы поведения», — утверждает доцент.

Китайские ученые также провели исследование, в котором участвовали 500 тысяч британцев. Эксперты следили за здоровьем участников и предпочтениями в горячих напитках более 10 лет. В результате, участники эксперимента, которые пили две чашки кофе и две чашки чая в день на треть меньше страдали от инсульта. Также их шансы на развитие слабоумия сократились на 28%.